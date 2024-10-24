Ученые предупредили Европу о неминуемом катаклизме

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Десятки ведущих климатологов предупредили лидеров Северной Европы о грядущей катастрофе из-за возможного коллапса Атлантической меридиональной опрокидывающей циркуляции (АМОС), включающей Гольфстрим.
В своем письме, подписанном 44 учеными, эксперты призвали к немедленным действиям, подчеркивая, что угрозы ослабления этого океанического течения сильно недооценены.
АМОС играет важную роль в переносе тепла в Северное полушарие, и ее замедление, вызванное глобальным потеплением, может привести к климатическому хаосу. В письме указано, что подобное изменение циркуляции вызовет необратимые последствия для стран Северной Европы, таких как Дания, Швеция, Норвегия, Исландия и Финляндия. Региону грозит резкое похолодание и экстремальные погодные условия.
Кроме того, ученые отмечают возможные негативные последствия в других частях мира, включая сдвиги муссонов и катастрофы для экосистем на атлантическом побережье США.
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АМОС играет важную роль в переносе тепла в Северное полушарие, и ее замедление, вызванное глобальным потеплением, может привести к климатическому хаосу. В письме указано, что подобное изменение циркуляции вызовет необратимые последствия для стран Северной Европы, таких как Дания, Швеция, Норвегия, Исландия и Финляндия. Региону грозит резкое похолодание и экстремальные погодные условия.
Кроме того, ученые отмечают возможные негативные последствия в других частях мира, включая сдвиги муссонов и катастрофы для экосистем на атлантическом побережье США.
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Елена Перлова