Россиянам объяснили, почему опасно чистить зубы лишь один раз в день
Чистить зубы один раз в день категорически не рекомендуется. Об этом рассказала РИА Новости заслуженный врач РФ, доктор медицинских наук, профессор, заведующая кафедрой терапевтической стоматологии Кемеровского государственного медицинского университета Минздрава России Елена Тё.
Она подчеркнула, что зубной налёт представляет собой липкую биоплёнку, в которой живут миллиарды бактерий. Они размножаются с огромной скоростью. Уже через 4–6 часов после чистки зубов популяция вредных микроорганизмов восстанавливается до опасного уровня.
Если человек использует щетку только раз в сутки, то 16 часов из 24 его ротовая полость находится в агрессивной среде под слоем кислоты и бактерий. Это напрямую ведёт к кариесу и воспалению дёсен.
Профессор привела аналогию с мытьём рук: никто не моет руки один раз в день только перед сном, если в течение дня они пачкаются. Зубы — такая же загрязняемая поверхность, но ещё более уязвимая. Два раза в день (утром и вечером) — это научно обоснованный минимум для сохранения зубов.
