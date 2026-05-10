Выдворенный из РФ Сабуров признался, что провалил тест по русскому языку

10 мая 2026, 03:16

Стендап-комик Нурлан Сабуров признался, что не смог сдать языковой тест в РФ

Нурлан Сабуров (Фото: РИА Новости/Алексей Майшев)

Стендап-комик Нурлан Сабуров, которому закрыли въезд в Россию на 50 лет, признался на концерте в Дубае, что его попытка получить официальные документы в РФ провалилась из-за теста по русскому языку. Об этом сообщает РИА Новости.





Согласно материалу, 7 мая казахстанский шоумен выступил в Дубайской опере. На концерте Сабуров заявил, что поддерживает миграционную политику России. Он подчеркнул, что пытался получить официальные документы в РФ, главным образом — для налоговой. Стендаперу требовалось пройти тест на знание русского языка. На него Сабуров отправился вместе с супругой, с которой сидел за одной партой.





«Вопросы были сложные, например, когда было Крещение Руси… В итоге она сдала, я — нет», — пояснил комик.