Выдворенный из РФ Сабуров признался, что провалил тест по русскому языку
Стендап-комик Нурлан Сабуров, которому закрыли въезд в Россию на 50 лет, признался на концерте в Дубае, что его попытка получить официальные документы в РФ провалилась из-за теста по русскому языку. Об этом сообщает РИА Новости.
Согласно материалу, 7 мая казахстанский шоумен выступил в Дубайской опере. На концерте Сабуров заявил, что поддерживает миграционную политику России. Он подчеркнул, что пытался получить официальные документы в РФ, главным образом — для налоговой. Стендаперу требовалось пройти тест на знание русского языка. На него Сабуров отправился вместе с супругой, с которой сидел за одной партой.
«Вопросы были сложные, например, когда было Крещение Руси… В итоге она сдала, я — нет», — пояснил комик.Юморист несколько раз просил зрителей не снимать его высказывания, объясняя это тем, что слова могут вырвать из контекста.
После того как в январе Сабурову запретили въезд в Россию, он вернулся на родину в Казахстан. Комитет национальной безопасности республики начал в отношении него проверку, однако конкретную статью до окончания разбирательств не называют.
В апреле стало известно, что российская компания Сабурова по производству кинофильмов «Сабр Продакшн» погасила долг перед ФНС. Эта фирма принесла комику 14 миллионов рублей чистой прибыли за 2025 год.