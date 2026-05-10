Ушел из жизни легенда японского хоррора Кодзи Судзуки, написавший «Звонок»
Японский писатель Кодзи Судзуки, который является автором известного цикла романов «Звонок», умер в возрасте 68 лет. Об этом сообщил телеканал NHK.
Мировую известность писателю принёс ряд пугающих произведений, центральное место в котором занимает «Звонок». Эта работа легла в основу культового фильма ужасов и множества других экранизаций, которые создавались как в Японии, так и за рубежом. Последняя книга Судзуки, ставшего одной из ключевых фигур в жанре «хоррор», вышла в 2025 году.
Автор скончался 8 мая в одной из токийских больниц. Его уход из жизни связан с тяжёлой болезнью, однако подробности касательно случившегося и точная причина смерти в материале не указываются.
Ранее «Радио 1» передавало, что американский кантри-музыкант Дэвид Аллан Коу, создавший хиты «You Never Even Called Me by My Name» и «Take This Job and Shove It», скончался в возрасте 86 лет.
