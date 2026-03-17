Ученые предупредили о сильной магнитной буре

17 марта 2026, 10:05

ИКИ РАН: мощная магнитная буря обрушится на Землю утром 19 марта

Магнитная буря, вызванная приходом облака плазмы после вспышки класса М2.8, накроет Землю утром четверга. Об этом сообщили в Лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН.