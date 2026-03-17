Ученые предупредили о сильной магнитной буре

ИКИ РАН: мощная магнитная буря обрушится на Землю утром 19 марта
Магнитная буря, вызванная приходом облака плазмы после вспышки класса М2.8, накроет Землю утром четверга. Об этом сообщили в Лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН.



Средняя скорость выброшенного облака достигает примерно 670 км/с. Вещество дойдет от светила до планеты более чем через 60 часов. Приход плазмы ожидается 19 марта в промежутке с четырех до шести часов утра по московскому времени.

По оценкам специалистов, в пике возмущения магнитного поля могут уровня G2 или G3 — среднего или сильного. Вероятность бури уровня G4 оценивается не более чем в три процента, так как сама вспышка была недостаточно сильной для таких последствий.

Отмечается, что прогнозируемая продолжительность явления — около десяти часов.

Лидия Пономарева

