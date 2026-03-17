В Госдуме предупредили о рисках использования VPN-сервисов
VPN-сервисы не являются исключительным инструментом для защиты конфиденциальности в интернете. Об этом РИА Новости рассказал член комитета Госдумы по информационной политике Антон Немкин.
По словам парламентария, вокруг таких сервисов сформировался целый спектр угроз, которые активно используют кибермошенники. Особое внимание Немкин обратил на бесплатные VPN, которые зачастую не обеспечивают заявленный уровень безопасности.
Такие сервисы могут собирать собирать сведения о пользователе, передавать интернет‑трафик третьим лицам и содержать вредоносные модули, сказал парламентарий. В результате, как отметил политик, человек, рассчитывающий обезопасить себя в сети с помощью VPN, на деле может передавать свои персональные данные и историю интернет‑активности неизвестным операторам.
