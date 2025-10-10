В подмосковном Минэкологии рассказали, как помочь перелётным птицам

10 октября 2025, 20:38

оригинал Фото: Istock / mbolina

Осенняя миграция птиц – не просто перемещение пернатых с севера на юг, а сложнейшая система, часть которой можно наблюдать в Подмосковье. Об этом рассказал министр экологии и природопользования Московской области Виталий Мосин.







«Особо охраняемые природные территории региона, его леса и водоёмы служат для перелетных птиц критически важными станциями отдыха и кормёжки. Сохранение этих экологических коридоров – одна из наших ключевых задач», – отметил министр.

«Птицы – индикатор здоровья нашей экосистемы. Их благополучие напрямую зависит от нашего сознательного и бережного отношения. Призываем всех жителей области быть в эти дни особенно внимательными к нашим крылатым соседям», – заключил Мосин.