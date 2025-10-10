В подмосковном Минэкологии рассказали, как помочь перелётным птицам
Осенняя миграция птиц – не просто перемещение пернатых с севера на юг, а сложнейшая система, часть которой можно наблюдать в Подмосковье. Об этом рассказал министр экологии и природопользования Московской области Виталий Мосин.
«Особо охраняемые природные территории региона, его леса и водоёмы служат для перелетных птиц критически важными станциями отдыха и кормёжки. Сохранение этих экологических коридоров – одна из наших ключевых задач», – отметил министр.Каждый житель Подмосковья в период миграции может внести вклад в безопасность пернатых путешественников. Минэкологии рекомендует соблюдать несколько простых, но важных правил.
Так, следует избегать шума в парках, скверах и лесах, особенно по ночам, поскольку именно в это время птицы отдыхают и готовятся к продолжению полёта. В период миграции также нельзя подкармливать водоплавающих, так как это может стать причиной задержки их отлёта.
«Птицы – индикатор здоровья нашей экосистемы. Их благополучие напрямую зависит от нашего сознательного и бережного отношения. Призываем всех жителей области быть в эти дни особенно внимательными к нашим крылатым соседям», – заключил Мосин.В министерстве напомнили, что 11 октября отмечают Всемирный день перелётных птиц. Этот праздник призван повысить осведомлённость людей о потребностях мигрирующих пернатых.
Исторической предпосылкой для учреждения этого дня стала конвенция по охране птиц, подписанная в 1906 году. Россия присоединилась к ней в 1927-м.