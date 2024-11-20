Российские учёные обнаружили новый метод борьбы с глиобластомой

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Российские учёные из Института высшей нервной деятельности и нейрофизиологии Российской академии наук (ИВНД РАН), НМИЦ нейрохирургии им. Н.Н. Бурденко и МГУ им. М.В. Ломоносова выявили молекулы, способные тормозить деление клеток агрессивной формы рака мозга — глиобластомы.
Отмечается, что такие синтетические одноцепочечные ДНК-молекулы могут действовать в как антитела, связываясь с мишенями, в качестве которых могут выступать опухолевые клетки глиобластомы.
В дальнейшем это может помочь в создании противоопухолевого препарата.
До этого терапевт высшей квалификации, директор Центра иммунокоррекции Людмила Лапа рекомендовала метеозависимым людям при скачках давления бороться с таким состоянием с помощью правильного питания и употребления большого количества воды.
Ранее сообщалось, что врачи Московской областной детской клинической травматолого-ортопедической больницы удалили ребёнку 10-сантиметровую костную опухоль.
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В дальнейшем это может помочь в создании противоопухолевого препарата.
«Такой подход может стать новым решением проблемы терапии тяжёлой формы глиом человека. Если удастся блокировать способность опухолевых клеток образовывать новые опухоли, то это облегчит как их хирургическое более полное удаление, так и терапию. Цитостатическое воздействие аптамеров не вызывает тяжёлой формы некроза и «мягко» помогает современным технологиям лечения глиом человека стать более эффективными», — пояснила в беседе с RT завлабораторией молекулярно-клеточной нейрогенетики НМИЦ нейрохирургии им. Н.Н. Бурденко Галина Павлова.
До этого терапевт высшей квалификации, директор Центра иммунокоррекции Людмила Лапа рекомендовала метеозависимым людям при скачках давления бороться с таким состоянием с помощью правильного питания и употребления большого количества воды.
«Самое главное – не подвергать себя стрессам, вести щадящий образ жизни, не стараться бегать в фитнес-центры и через силу делать какие-то движения, перегружая свой организм», – добавила в беседе с «Москвой 24» Лапа.
Ранее сообщалось, что врачи Московской областной детской клинической травматолого-ортопедической больницы удалили ребёнку 10-сантиметровую костную опухоль.
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Мелисса Тимофеева