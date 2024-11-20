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Российские учёные обнаружили новый метод борьбы с глиобластомой

Фото: iStock/gorodenkoff

Фото: iStock/gorodenkoff

Российские учёные из Института высшей нервной деятельности и нейрофизиологии Российской академии наук (ИВНД РАН), НМИЦ нейрохирургии им. Н.Н. Бурденко и МГУ им. М.В. Ломоносова выявили молекулы, способные тормозить деление клеток агрессивной формы рака мозга — глиобластомы.
Отмечается, что такие синтетические одноцепочечные ДНК-молекулы могут действовать в как антитела, связываясь с мишенями, в качестве которых могут выступать опухолевые клетки глиобластомы.

В дальнейшем это может помочь в создании противоопухолевого препарата.



«Такой подход может стать новым решением проблемы терапии тяжёлой формы глиом человека. Если удастся блокировать способность опухолевых клеток образовывать новые опухоли, то это облегчит как их хирургическое более полное удаление, так и терапию. Цитостатическое воздействие аптамеров не вызывает тяжёлой формы некроза и «мягко» помогает современным технологиям лечения глиом человека стать более эффективными», — пояснила в беседе с RT завлабораторией молекулярно-клеточной нейрогенетики НМИЦ нейрохирургии им. Н.Н. Бурденко Галина Павлова.

До этого терапевт высшей квалификации, директор Центра иммунокоррекции Людмила Лапа рекомендовала метеозависимым людям при скачках давления бороться с таким состоянием с помощью правильного питания и употребления большого количества воды.

«Самое главное – не подвергать себя стрессам, вести щадящий образ жизни, не стараться бегать в фитнес-центры и через силу делать какие-то движения, перегружая свой организм», – добавила в беседе с «Москвой 24» Лапа.

Ранее сообщалось, что врачи Московской областной детской клинической травматолого-ортопедической больницы удалили ребёнку 10-сантиметровую костную опухоль.

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#врачи
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#опухоль
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#терапевт
К работе в Раменской больнице приступил новый заместитель главврача Пронченко
20 ноября 2024, 17:34

Фото: пресс-служба администрации Раменского г. о

Работу в Раменской больнице начал заместитель главврача по хирургии Александр Пронченко, которого назначили на эту должность в начале ноября. Кандидат медицинских наук является сердечно-сосудистым хирургом, сообщили в пресс-службе администрации городского округа.
В 1996 году Пронченко с отличием закончил Военно-медицинскую академию имени С. М. Кирова по специальности «Лечебное дело». Диссертацию на учёную степень защитил в 2001-м.
«Передо мной поставлены задачи по внедрению в Раменской больнице реконструктивных операций при критической ишемии конечностей, минимально инвазивных операций с использованием лазера при варикозной болезни и геморрое, расширение спектра лапароскопических операций при грыжах. Также необходимо поддерживать работу хирургического стационара на должном уровне», – поделился медик.
Карьеру Александр Анатольевич начал врачом-хирургом в клинике военно-полевой хирургии в Санкт-Петербурге. В период проживания в Московской области прошёл путь от сосудистого хирурга до заместителя главного врача по хирургии в Домодедовской больнице. Затем занимал должность ведущего сосудистого хирурга Лечебно-диагностического центра высоких медицинских технологий Минобороны.

Специалист имеет опыт работы в медицине более 25 лет.

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#московская область
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Подмосковные хирурги удалили подростку 10-сантиметровую костную опухоль
20 ноября 2024, 15:44

Фото: пресс-служба Минздрава МО

Врачи Московской областной детской клинической травматолого-ортопедической больницы удалили ребёнку 10-сантиметровую костную опухоль. Об этом сообщили в пресс-службе подмосковного Минздрава.
В стационар поступил 13-летний подросток с жалобами на объёмное твёрдое новообразование тазобедренного сустава. Диагностика выявила 10-сантиметровую доброкачественную остеохондрому, которая при несвоевременном лечении может переродиться в злокачественную.
«Как правило, такую опухоль обнаруживают случайно. Вначале новообразование не вызывает боли и дискомфорта. Из-за этого оно может незаметно вырасти до внушительных размеров, что может привести к деформации костей конечности. У заболевания не бывает обратного развития. Единственный метод лечения – хирургический. Мы удалили пациенту образование в пределах здоровой костной ткани», – рассказал заведующий операционным блоком МОДКТОБ Виталий Куваев.
Операция прошла благополучно и не повлияла на функции конечности. Подросток выписан на амбулаторное лечение. Восстановительный период займет около полугода. Затем пациент сможет вернуться к обычной жизни.

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#здравоохранение
#минздрав мо
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#подросток
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#подмосковье
#московская область
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В Ники детства впервые провели патогенетическое лечение ребёнка со СМА
20 ноября 2024, 15:23

Фото: Министерство здравоохранения Московской области

В Институте детства впервые провели патогенетическое лечение ребёнка со спинальной мышечной атрофией путём интратекального введения препарата «Нусинерсен», сообщает Министерство здравоохранения Московской области.
Спинальная мышечная атрофия (СМА) является редким нервно-мышечным заболеванием, которое характеризуется развитием вялых парезов и параличей, мышечной слабостью, атрофией мышц и потерей ребёнком ранее приобретённых двигательных навыков. Это заболевание возникает из-за мутаций в гене, ответственном за синтез белка выживания мотонейронов, что приводит к гибели двигательных нейронов спинного мозга.

«Мы завершили организацию системы медицинской помощи для детей со спинальной мышечной атрофией по принципу МФЦ. Теперь дети с этим тяжелым заболеванием смогут получать всю необходимую медицинскую помощь в условиях одного учреждения», — рассказала директор НИКИ детства, главный педиатр Подмосковья, доктор медицинских наук Нисо Одинаева.
Введение препарата проводилось в отделении анестезиологии и реанимации Института детства.

«Проводимое лечение позволяет изменить траекторию естественного течения этого тяжелого неуклонно прогрессирующего заболевания, сохранить жизнь наших пациентов и значимо улучшить ее качество», — сообщила заведующая отделением медицинской реабилитации НИКИ детства Марина Шведова.

В центре орфанных заболеваний НИКИ детства проводится динамическое наблюдение детей со СМА мультидисциплинарной командой специалистов, а также взаимодействие с фондом «Круг добра» для обеспечения пациентов патогенетической и генозаместительной терапией и регулярным введением препарата «Нусинерсен».

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#ники детства
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Озвучена основная опасность для здоровья офисных работников
Врач Малиновская назвала главной опасностью многочасовую сидячую работу
20 ноября 2024, 14:57

Фото: iStock/g-stockstudio

Врач-физиотерапевт Видновской клинической больницы Минздрава Подмосковья Светлана Малиновская заявила, что основной опасностью для здоровья офисных работников является многочасовая сидячая работа.
«Главный враг здоровья — многочасовая сидячая работа в офисе. Из-за нее кровь в организме застаивается, кровоснабжение нарушается, что провоцирует головные боли, гипертонию, повышенную утомляемость, раздражительность, нарушение сна. В совокупности это приводит к развитию синдрома повышенной усталости», — отметила в беседе с NEWS.ru Малиновская.

В этой связи она рекомендовала делать перерыв в течение дня каждые полтора-два часа, употреблять достаточно воды, делать зарядку и гимнастику для глаз.

Ранее сомнолог Наталия Золотарева заявила, что слишком продолжительный сон может пагубно сказаться на здоровье, вызывая проблемы с сердечно-сосудистой системой.

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Россиянам назвали простой способ «оздоровить» новогодний стол
Диетолог Гинзбург рекомендовал заменить белый хлеб ржаным
20 ноября 2024, 14:46

Фото: iStock/Magone

Диетолог доктор медицинских наук Михаил Гинзбург заявил, что сделать новогодний стол более полезным и менее калорийным можно с помощью замены, в первую очередь, белого хлеба ржаным.
Также меню новогоднего стола можно наполнить нежирными сортами рыбы и мяса.

«Ржаной хлеб, может быть, это и не нарядно, но полезно. Он защищает от переедания, сам по себе сытный и низкокалорийный, и когда мы едим с хлебом, мы меньше едим остальной еды. Если нежирная рыба на столе, нежирное мясо, какие-то мясные нарезки — очень хорошо, потому что они тоже сытные и снижают потребность в другой еде», — отметил в беседе с NEWS.ru Гинзбург.

Ранее главный врач клиники «Риммарита», кандидат медицинских наук, диетолог, врач превентивной интегративной медицины Римма Мойсенко в беседе с «Радио 1» сообщала, что имитированная икра должна создаваться при определенных технических условиях, отвечающих нормам безопасности.

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#здоровье
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Врач Центра крови Московской области сдала кровь в 80-й раз
20 ноября 2024, 13:41

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Врач-трансфузиолог из Щелковского филиала Московского областного центра крови Татьяна Орлова начала сдавать кровь около тридцати лет назад. В 2006 году ей был вручён знак «Почётный донор России». Недавно она сдала кровь уже в 80-й раз, сообщает Министерство здравоохранения Московской области.
Службе крови Татьяна отдала более 20 лет. Она отвечает за приём цельной крови, разделение её на компоненты и обеспечение безопасности донорской крови, которая поступает в больницы. По её словам, работа сложная, ответственная, но в то же время интересная.

Донорская кровь важна для выздоровления и поддержания здоровья тяжелобольных пациентов, которые могут нуждаться в срочном переливании. Именно поэтому, когда в 1995 году ей предложили стать донором крови, она согласилась.

«Первая кроводача прошла для меня легко и безболезненно, и ощутила только положительные эмоции от того, что помогла кому-то сохранить или продлить жизнь. Это чувство гордости за себя и моральное удовлетворение стали для меня важными мотиваторами в донорской деятельности. Ведь каждый раз, сдавая кровь, я знаю, что она может спасти чью-то жизнь», — рассказала Орлова.

Фото: Министерство здравоохранения Московской области

Во время очередного посещения Московской областной станции переливания крови Татьяна с интересом наблюдала за работой врачей и поняла, что хочет стать одним из них. В 2004 году она начала работать на Щёлковской станции переливания крови.

«Меня и мою работу объединяет желание дарить добро и жизнь человеку. Мой пример вдохновил и многих моих родных и близких стать донорами, и теперь они тоже регулярно сдают кровь», — сообщила женщина.

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#кровь
#больницы
#донорская кровь
#помощь
#минздрав мо
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В 34 подмосковных больницы поступило около 150 аппаратов ЭКГ
20 ноября 2024, 12:11

Фото: пресс-служба Минздрава МО

В медицинские организации Московской области поступило почти 150 аппаратов для проведения электрокардиографии. Об этом сообщили в пресс-службе подмосковного Минздрава.
«Благодаря поступлению новых аппаратов ЭКГ мы сможем повысить качество и доступность исследований сердечно-сосудистых заболеваний. С начала года в больницы региона поступило почти 150 аппаратов ЭКГ примерно 50 млн рублей», – уточнил исполняющий обязанности министра здравоохранения Московской области Максим Забелин.
Как добавили в пресс-службе, оборудование поступило в 34 больницы, в том числе Балашихинскую, Жуковскую, Красногорскую, Щёлковскую, Химкинскую и другие.

Оборудование закуплено по нацпроекту «Здравоохранение» и по поручению губернатора региона Андрея Воробьёва.

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#минздрав мо
#подмосковье
#московская область
#медицинское оборудование
#кардиолог
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Программа компенсации аренды жилья охватила 13 тыс. подмосковных медработников
20 ноября 2024, 11:40

Около 13 тыс. подмосковных медицинских работников воспользовались программой компенсации аренды жилья. Об этом сообщили в пресс-службе Минздрава региона.
В Московской области медицинские специалисты, не имеющие собственного жилья, могут воспользоваться программой компенсации аренды съёмного. На ежемесячную выплату в 20 тыс. могут претендовать представители 35 должностей - фельдшеры, рентгенолаборатны, медсёстры и другие. При этом для супружеских пар медработников предусмотрена выплата до 30 тыс. рублей.
«Для наших медработников в регионе успешно реализуется программа компенсации аренды жилья. Участниками уже стали почти 13 тыс. врачей. Чтобы воспользоваться этой программой, достаточно подать электронное заявление на региональном портале. Сделать это могут как работающие в больницах специалисты, так и новые сотрудники», – пояснила вице-губернатор Подмосковья Людмила Болатаева.
Заявку рассмотрят в течение 10 рабочих дней.

В министерстве напомнили, что в Подмосковье действуют и другие меры социальной поддержки медработников. Это программы «Социальная ипотека», «Земский доктор», «Земский фельдшер», «Приведи друга», «Земля врачам» и другие. Всю информацию о мерах поддержки можно найти на сайте.

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#подмосковье
#московская область
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#болатаева людмила
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Видновский гастроэнтеролог Сухорукова перечислила, кому нельзя творог
20 ноября 2024, 10:15

Фото: iStock / NataliPopova

Людям, страдающим аллергией на молочный белок, гастритом и болезнями почек, противопоказан творог. Об этом сообщила врач-гастроэнтеролог Видновской клинической больницы Людмила Сухорукова.
С осторожностью нужно включать творог в рацион пациентам с ожирением и атеросклерозом.
«Противопоказаний у творога не так много. В основном это личная непереносимость, аллергия на молочный белок и заболевания почек. Дело в том, что из-за высокого содержания белка творог нагружает органы выводящей системы. Также аккуратнее стоит относиться к творогу, если у вас ожирение или атеросклероз. Творог противопоказан и при гастрите», – сказала Сухорукова РИА Новости.
Гастроэнтеролог посоветовала употреблять детям не более 100 г творога в день, а взрослым – не более 200 г. Для спортсменов суточная норма может быть повышена.

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#минздрав мо
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