Ученые разработали робота, который плавает как рыба и летает как птица
Инженеры Федеральной политехнической школы Лозанны и Массачусетского технологического института представили робота FAAV, способного передвигаться под водой и подниматься в воздух с водной поверхности. Руководитель проекта Рафаэль Зуффери считает, что такие аппараты помогут сделать морские исследования безопаснее и доступнее. Об этом сообщает журнал Science.
Устройство весит меньше 300 граммов и напоминает небольшую птицу. Конструкцию снабдили парой гибких крыльев, хвостовым оперением и герметичным электромотором. Для крыльев инженеры выбрали тонкую мембрану с водоотталкивающим слоем. Разработчики ориентировались на повадки морских птиц, включая тупиков, гагар и буревестников. В воде FAAV использует взмахи для движения вперед. Во время тестов аппарат набирал скорость почти до одного метра в секунду, делая около пяти взмахов за секунду.
После всплытия робот меняет положение корпуса и начинает полет. Для старта ему нужно наклонить нос вверх примерно на 70 градусов. Такая траектория защищает крылья от контакта с водой. В воздухе устройство разгоняется приблизительно до шести метров в секунду. Инженеры подчеркивают, что FAAV обходится без лап или иных опор для отталкивания от поверхности. Ранее взлет с воды исключительно за счет машущих крыльев считали крайне сложной задачей для подобных машин.
В перспективе аппарат сможет собирать данные у айсбергов, морских животных и объектов у берега. После погружения за пробами воды дрон сможет самостоятельно вернуться в воздух и передать результаты. Команда готовит улучшенные крылья и планирует проверить разработку при сильном ветре и волнах.
Такие аппараты нужны для исследования труднодоступных морских районов. Они смогут подплывать к айсбергам, скалам, морским животным или загрязненным участкам воды, брать пробы и снимать видео. В отличие от больших кораблей и подводных лодок, небольшие роботы дешевле, тише и меньше беспокоят животных.
Способность нырять и затем взлетать с воды позволяет одному устройству работать и под водой, и в воздухе. Например, робот может обследовать морское дно, после чего подняться в воздух и быстро передать данные ученым. Такие аппараты могут пригодиться для наблюдения за состоянием океана, поиска загрязнений, спасательных операций и контроля опасных прибрежных зон.
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