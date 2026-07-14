Ученые разработали робота, который плавает как рыба и летает как птица

14 июля 2026, 11:34

Фото: iStock/Johan Holmdahl

Инженеры Федеральной политехнической школы Лозанны и Массачусетского технологического института представили робота FAAV, способного передвигаться под водой и подниматься в воздух с водной поверхности. Руководитель проекта Рафаэль Зуффери считает, что такие аппараты помогут сделать морские исследования безопаснее и доступнее. Об этом сообщает журнал Science.