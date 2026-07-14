14 июля 2026, 10:23

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Согласно народному календарю, 15 июля отмечается день Берегини — хранительницы рода, защитницы дома и полей. Название праздника уходит корнями в славянское язычество. Берегиню считали духом-покровителем, который бережёт людей от зла, помогает в трудах и хранит урожай. В христианской традиции эта дата совпадает с праздником Положения ризы Пресвятой Богородицы во Влахерне, памятью о перенесении части одеяния Божией Матери из Палестины в Константинополь в V веке. О приметах, традициях и запретах дня читайте в материале «Радио 1».





Содержание История праздника Традиции дня Народные запреты Приметы



История праздника

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Традиции дня

Фото: iStock/ Ludmila Kapustkina

Народные запреты

Категорически нельзя было рубить берёзу или ломать её ветви без нужды — это считалось оскорблением Берегини. По поверьям, тот, кто обидит дерево, навлечёт на себя и свой род череду неудач и болезней. Запрещалось также бросать мусор в водоёмы и тревожить воду: предки верили, что в этот день вода особенно «чувствительна» и может «обидеться», а вслед за этим иссякнут и родники, и колодцы;

— это считалось оскорблением Берегини. По поверьям, тот, кто обидит дерево, навлечёт на себя и свой род череду неудач и болезней. Запрещалось также бросать мусор в водоёмы и тревожить воду: предки верили, что в этот день вода особенно «чувствительна» и может «обидеться», а вслед за этим иссякнут и родники, и колодцы; Не стоило лениться и бездельничать. Усердный труд привлекал удачу, а лень каралась головной болью и финансовыми трудностями;

Усердный труд привлекал удачу, а лень каралась головной болью и финансовыми трудностями; Запрещалось ссориться и выяснять отношения. Шум и крик отгоняли Берегиню и привлекали злых духов, а несдержанность в гневе могла привести к разрыву в любовных и семейных отношениях;

Шум и крик отгоняли Берегиню и привлекали злых духов, а несдержанность в гневе могла привести к разрыву в любовных и семейных отношениях; Категорически нельзя лгать и сплетничать. По поверьям, ложь в этот день могла обернуться сильной зубной болью;

По поверьям, ложь в этот день могла обернуться сильной зубной болью; Не стоило переезжать и переставлять мебель. Считалось, что это приведёт к проблемам с деньгами и здоровьем;

Считалось, что это приведёт к проблемам с деньгами и здоровьем; Женщинам запрещалось говорить слишком много. Считалось, что чрезмерная болтливость может навлечь беду на всю семью.

Приметы

Фото: iStock/Piotr Krzeslak