День Берегини 15 июля: почему нельзя рубить берёзу, лгать и много говорить, народные приметы
Согласно народному календарю, 15 июля отмечается день Берегини — хранительницы рода, защитницы дома и полей. Название праздника уходит корнями в славянское язычество. Берегиню считали духом-покровителем, который бережёт людей от зла, помогает в трудах и хранит урожай. В христианской традиции эта дата совпадает с праздником Положения ризы Пресвятой Богородицы во Влахерне, памятью о перенесении части одеяния Божией Матери из Палестины в Константинополь в V веке. О приметах, традициях и запретах дня читайте в материале «Радио 1».
История праздникаПереплетение двух миров — языческого и христианского — в этот день особенно заметно. У славян Берегиня была собирательным образом женской силы, которая оберегает всё живое. Её представляли то в виде стройной берёзы, то как добрую хозяйку, что ходит по лугам и шепчет травам, чтобы те росли гуще. Берёза в народном сознании стала главным символом Берегини, её сажали неподалеку от дома, ветви вплетали в венки, кору использовали в обрядах. Считалось, что дерево впитывает в себя силу земли и неба и передаёт её людям.
С приходом христианства на Русь образ защитницы не исчез, а обрёл новое звучание. 15 июля Православная церковь отмечает Положение честной ризы Пресвятой Богородицы во Влахерне. Согласно преданию, в V веке, в правление византийского императора Льва Великого, два брата-патрикия — Гальбий и Кандид — отправились в паломничество в Палестину.
Неподалёку от Назарета они остановились на ночлег у пожилой иудейки, которая хранила великую святыню — ризу Богородицы. Сама Пресвятая Дева перед Успением завещала передавать эту одежду девицам из одного рода. Так, на протяжении почти четырёхсот лет святыня бережно сохранялась. Братья упросили хозяйку позволить им провести ночь у ковчега. Они измерили его, заказали в Иерусалиме точную копию, а затем подменили ковчег и привезли ризу в Константинополь. В 473 году святыня была торжественно положена во Влахернском храме.
С ризой Богоматери связаны чудеса. В 860 году флот киевского князя Аскольда осадил Константинополь. Патриарх Фотий совершил крестный ход с ризой вокруг стен, погрузил край святыни в воды Босфора. Вскоре русы отступили, заключили мир и приняли крещение. В память об этих событиях и было установлено празднование. На Руси часть ризы появилась в XIV веке, а в 1451 году, по преданию, она спасла Москву от нашествия татар, в память чего митрополит Иона воздвиг в Кремле церковь Ризоположения, сохранившуюся до наших дней.
В этот день молятся Пресвятой Богородице о защите дома и семьи, об избавлении от бед и болезней, о мире и благополучии.
Традиции дняУтро 15 июля на Руси начиналось с поклона родной земле и дому. Хозяйки выходили на порог и кланялись в пояс, благодаря Берегиню за её незримую помощь. Первым делом умывались росой — считалось, что она в этот день особенно целебна и дарит здоровье на целый год. После умывания росой женщины собирали травы, но делали это бережно, с приговором: «Беру не для баловства, а для пользы людям». Собранные растения сушили и хранили как оберег: верили, что они защищают от сглаза и хворей.
Важной традицией было украшение дома берёзовыми ветвями. Их ставили в красный угол, клали на подоконники, вплетали в дверные косяки. Берёза служила живым оберегом: она «вытягивала» из дома всё дурное и не пускала внутрь злые силы.
В некоторых деревнях женщины отправлялись в поле с новыми льняными полотенцами, чтобы «заговорить» его на хлебное изобилие. Обряд проводили три женщины, начиная с самой старшей.
Ещё одним обрядом было «завязывание узла на удачу». Из льняной нити мастерили простой узелок, шептали над ним добрые слова и прятали в укромном месте дома — за печью или под порогом. Узел символизировал крепкую связь семьи, защиту от раздоров и потерь. Иногда такие узелки носили при себе как личный оберег, особенно если предстояло важное дело.
Завершали день тихим семейным ужином без лишней суеты. Говорили мало, слушали, как шумит ветер в берёзах, и благодарили Берегиню за её заботу. В этот вечер старались не затевать споров и не вспоминать старые обиды: верили, что мир в семье — лучший дар для хранительницы рода.
Народные запретыПредки соблюдали множество запретов, чтобы не прогневать Берегиню:
- Категорически нельзя было рубить берёзу или ломать её ветви без нужды — это считалось оскорблением Берегини. По поверьям, тот, кто обидит дерево, навлечёт на себя и свой род череду неудач и болезней. Запрещалось также бросать мусор в водоёмы и тревожить воду: предки верили, что в этот день вода особенно «чувствительна» и может «обидеться», а вслед за этим иссякнут и родники, и колодцы;
- Не стоило лениться и бездельничать. Усердный труд привлекал удачу, а лень каралась головной болью и финансовыми трудностями;
- Запрещалось ссориться и выяснять отношения. Шум и крик отгоняли Берегиню и привлекали злых духов, а несдержанность в гневе могла привести к разрыву в любовных и семейных отношениях;
- Категорически нельзя лгать и сплетничать. По поверьям, ложь в этот день могла обернуться сильной зубной болью;
- Не стоило переезжать и переставлять мебель. Считалось, что это приведёт к проблемам с деньгами и здоровьем;
- Женщинам запрещалось говорить слишком много. Считалось, что чрезмерная болтливость может навлечь беду на всю семью.
Приметы
- Если 15 июля жарче обычного — лето будет долгим и тёплым;
- Туман над водоёмами с утра — к затяжному теплу и хорошему урожаю зерна;
- Появление первых жёлтых листьев на деревьях — к ранней осени и суровой зиме;
- Много паутины на лугах — к сухой и тёплой осени;
- Гром в этот день — знак того, что конец лета будет грозовым, а сентябрь — сырым.