Рейс Frontier Airlines отменили из-за собачьих фекалий на борту
Рейс авиакомпании Frontier Airlines из Лос-Анджелеса в Чикаго отменили после обнаружения в салоне собачьих фекалий, когда все пассажиры уже находились на борту. Об этом сообщает издание People.
По словам пассажира Марка Сана, бортпроводники обратились к людям с необычной просьбой — попытаться определить, кто из соседей мог лететь с собакой. Это вызвало недоумение у пассажиров: Сан отметил, что наличие животного на борту без ведома экипажа указывает на проблемы в организации контроля.
Изначально вылет задержали на 30 минут — самолет должен был отправиться в 21:30, однако этого не произошло. Посадку завершили, но рейс так и не вылетел. В 23:00 пилот объявил, что полет перенесен на утро.
