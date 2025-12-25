Рейс Frontier Airlines отменили из-за собачьих фекалий на борту

25 декабря 2025, 18:09

Фото: iStock/ViktorCap

Рейс авиакомпании Frontier Airlines из Лос-Анджелеса в Чикаго отменили после обнаружения в салоне собачьих фекалий, когда все пассажиры уже находились на борту. Об этом сообщает издание People.