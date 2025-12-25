Россиянка с ножом напала на квартирантку и выбросила из окна её кошку

25 декабря 2025, 12:46

В Краснодаре хозяйка квартиры угрожала ножом съёмщице и выбросила её кошку

Фото: Istock/PaulBiryukov

Жительница Краснодара во время конфликта с девушкой-арендатором выбросила из окна её кошку и угрожала ножом. Информация об этом появилась в Telegram-канале «ЧП Краснодар».