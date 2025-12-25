Россиянка с ножом напала на квартирантку и выбросила из окна её кошку
Жительница Краснодара во время конфликта с девушкой-арендатором выбросила из окна её кошку и угрожала ножом. Информация об этом появилась в Telegram-канале «ЧП Краснодар».
Инцидент произошёл в квартире на улице 40-летия Победы. Квартирантка снимала комнату в этой квартире, где также проживали хозяйка с дочерью. По словам пострадавшей, владелица жилья в состоянии алкогольного опьянения ворвалась к ней с ножом, выбросила животное и потребовала немедленно освободить помещение.
Затем собственница села на подоконник и заявила, что спрыгнет вниз, если съёмщица не уедет. Девушка вызвала полицию и покинула квартиру. Сейчас она требует вернуть ей задаток, внесённый при заселении.
Ранее в Калужской области пьяный отец попытался убить свою 15-летнюю дочь.
Читайте также: