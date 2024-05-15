Российские военные в зоне СВО пожаловались на Солнце

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Яркие солнечные лучи стали причиной помех в работе систем радиоэлектронной борьбы (РЭБ) 13 и 14 мая. На неполадки пожаловались российские военные, находящиеся в зоне СВО, рассказал гендиректор Центра комплексных беспилотных решений (ЦКБР) Дмитрий Кузякин.
По его словам, солнечная активность является мощным источником радиопомех. Бойцы, находящиеся на линии боевого соприкосновения жалуются, что беспилотники не могут работать исправно.
Кузякин подчеркнул, что повышенная солнечная активность повлияла как на радиосвязь, так и на дальность полёта дронов.
Отметим, что причиной столь ярких солнечных лучей стали недавние вспышки на светиле, которые привели к мощнейшим магнитным бурям на Земле.
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Кузякин подчеркнул, что повышенная солнечная активность повлияла как на радиосвязь, так и на дальность полёта дронов.
Отметим, что причиной столь ярких солнечных лучей стали недавние вспышки на светиле, которые привели к мощнейшим магнитным бурям на Земле.
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Анастасия Чинкова