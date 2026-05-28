Кардиолог предупредил об опасных ошибках после тяжелых тренировок
Врач-кардиолог АО «Медицина» Евгений Кокин предупредил, что резкая остановка после тяжелой тренировки, игнорирование тревожных симптомов и ошибки с питьевым режимом могут навредить сердцу. Об этом сообщает «Лента.ру».
По словам специалиста, одна из самых опасных ошибок — остановка на пике нагрузки. Во время активной работы мышцы ног помогают крови возвращаться к сердцу. Если человек резко прекращает движение, этот механизм перестает работать, сосуды остаются расширенными, а давление снижается. Из-за этого растет риск постнагрузочной гипотензии и обморока. Кокин посоветовал делать заминку. Врач призвал не игнорировать тревожные сигналы организма. Дискомфорт за грудиной, внезапная слабость, холодный пот, перебои в сердце и необъяснимая одышка могут указывать не на обычную усталость, а на ишемию миокарда.
Кокин отметил, что дефицит жидкости сгущает кровь и повышает риск тромбообразования. При этом слишком большой объем воды за один раз создает лишнюю нагрузку на сердце. Он рекомендовал пить небольшими порциями по 100–150 миллилитров каждые 15–20 минут. Еще одной серьезной ошибкой врач назвал пренебрежение сном. По его словам, сердце восстанавливается во время отдыха, а не после приема энергетиков и стимуляторов, которыми некоторые пытаются поддержать себя после нагрузки.
Специалист посоветовал после тренировки сделать заминку, восполнить жидкость малыми порциями, проконтролировать пульс и оценить самочувствие. В норме пульс должен вернуться к исходному уровню за 10–20 минут. Если он держится выше 100 ударов в минуту дольше получаса, это повод насторожиться.
