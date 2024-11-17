Ученые создали бессмертный оцифрованный мозг

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Американские ученые из Пристонского университета создали первую в мире бессмертную муху при помощи технологии оцифровки мозга. Соответствующая информация появилась на сайте учебного заведения. Данные весом 14 Гб, как отмечается, помогут в развитии искусственного интеллекта.
Полный цифровой образ «серого вещества» насекомого выложили на сайте codex.flywire.ai. Он стал первым оцифрованным мозгом сложного организма, который можно не только исследовать, но и воспроизводить.
Проект по оцифровке мозга насекомых запустили в 2016 году и долгое время все попытки были тщетны. Однако недавно международная команда с современным оборудованием смогла расшифровать и оцифровать коннектому взрослой дрозофилы (Drosophila melanogaster), в мозге которой 139 500 нейронов и 54,5 миллиона синапсов.
Ранее сообщалось, что китайским ученым из Университета Сунь Ятсена удалось воскресить мозг свиньи, сердце которой не билось час. Это получилось из-за включения неповрежденной печени в систему жизнеобеспечения.
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Проект по оцифровке мозга насекомых запустили в 2016 году и долгое время все попытки были тщетны. Однако недавно международная команда с современным оборудованием смогла расшифровать и оцифровать коннектому взрослой дрозофилы (Drosophila melanogaster), в мозге которой 139 500 нейронов и 54,5 миллиона синапсов.
Ранее сообщалось, что китайским ученым из Университета Сунь Ятсена удалось воскресить мозг свиньи, сердце которой не билось час. Это получилось из-за включения неповрежденной печени в систему жизнеобеспечения.
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Данил Пономарев