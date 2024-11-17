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Ученые создали бессмертный оцифрованный мозг

Американские ученые создали первую бессмертную муху через оцифровку мозга
Фото: iStock/Alexander Sikov

Фото: iStock/Alexander Sikov

Американские ученые из Пристонского университета создали первую в мире бессмертную муху при помощи технологии оцифровки мозга. Соответствующая информация появилась на сайте учебного заведения. Данные весом 14 Гб, как отмечается, помогут в развитии искусственного интеллекта.
Полный цифровой образ «серого вещества» насекомого выложили на сайте codex.flywire.ai. Он стал первым оцифрованным мозгом сложного организма, который можно не только исследовать, но и воспроизводить.

Проект по оцифровке мозга насекомых запустили в 2016 году и долгое время все попытки были тщетны. Однако недавно международная команда с современным оборудованием смогла расшифровать и оцифровать коннектому взрослой дрозофилы (Drosophila melanogaster), в мозге которой 139 500 нейронов и 54,5 миллиона синапсов.



Ранее сообщалось, что китайским ученым из Университета Сунь Ятсена удалось воскресить мозг свиньи, сердце которой не билось час. Это получилось из-за включения неповрежденной печени в систему жизнеобеспечения.

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Глобальное потепление и вредные выбросы бьют все рекорды
РИА Новости: глобальное потепление и вредные выбросы ставят новые рекорды
17 ноября 2024, 18:59

Фото: iStock/slowmotiongli

Глобальное потепление и вредные выбросы в 2024 году ставят новые рекорды, ученые ожидают роста среднемировой температуры в 1,5 градуса по Цельсию. Об этом пишет РИА Новости. Заявления избранного президента США Дональда Трампа с критикой теории глобального потепления, как отмечается, лишь подливают масла в огонь.
По информации агентства, за словами Трампа о глобальном потеплении, как о «величайшей афере всех времен», последуют конкретные шаги — он намерен увеличить добычу нефти, которая в США и без того превысила рекордный уровень.

Вместе с тем республиканец собирается положить конец культуре ESG, которая расшифровывается как «Экология, социальная политика и корпоративное управление». С ней компании обязывались заботиться об окружающей среде и бороться с потеплением, а в случае отказа — лишались инвестиций и кредитов.

Трамп также обещал покончить с Законом о снижении инфляции, через который американские власти должны были направить 390 миллиардов долларов на электромобили, аккумуляторы и чистую энергетику.

В России же, наоборот, не разделяют «климатическое диссидентство» 47-го президента США, ведь президент России Владимир Путин заявлял, что страна знакома с глобальным потепление не понаслышке.
«Мы знаем о глобальном потеплении не понаслышке, потому что у нас оно идет быстрее, чем в других регионах мира. Оно имеет серьезные последствия. За десять лет потепление произошло на 0,5 градуса. В Арктике еще быстрее — целых 0,7 плюс», — отмечал российский лидер.
Ранее сообщалось, что за последние пять лет скорость приближения северного магнитного полюса к территории России замедлилась до 25 километров в год, а в арктическом архипелаге Земля Франца-Иосифа из-за глобального потепления полностью растаял остров Месяцева.

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Депутат ГД Ильтяков посоветовал россиянкам рожать, «пока рожалка работает»
17 ноября 2024, 16:18

Фото: istockphoto/Natalia Kuzina

В государственной думе дали россиянкам оригинальный совет, выполнение которого поможет решить демографические проблемы. Депутат от Курганской области рекомендовал женщинам «рожать, пока рожалка работает».
Слова парламентария приводит издание URA.RU. По его мнению, соотечественницам следует рожать и отказываться от прерывания беременности. Ильтяков подчеркнул, что нужно с самого раннего возраста внедрять в сознание детей — будущих поколений — основы духовности и семейные ценности.

«Пока "рожалка" работает — делай, что велит тебе данное на земле. В противном случае идя против воли Создателя, ты убиваешь себя, свой род, своих близких грехом своим», — сказал депутат.

Власти Курганской области приступили к разработке законопроекта о запрете склонения к абортам. В качестве наказания будут предусмотрены штрафы в размере от 10 до 200 тысяч рублей.

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В Жуковском зажгли «Вечный огонь» после реконструкции
17 ноября 2024, 15:35

Фото: пресс-служба города Жуковский

В городе Жуковский прошло мероприятие, в рамках которого состоялась церемония зажжения «Вечного огня» после реконструкции, проинформировала администрация городского округа.
В мероприятии приняли участие глава Жуковского Борис Аубакиров, сотрудники правоохранительных органов, школьники, депутаты Мособлдумы и другие.

«Это священное место для каждого жуковчанина, сердце нашего города, как и для других городов нашей страны, потерявшей в годы Великой Отечественной войны около 27 миллионов человек, — подчеркнул Борис Аубакиров

Глава города отметил, что помнит первые встречи, на которых обсуждалось благоустройство сквера и мемориала с жителями Жуковского. Определили, что основная задача — предельно точное воссоздание первоначального исторического облика мемориала. Это «удалось сделать», сказал Борис Аубакиров.

«И, конечно же, хочется сказать — вечная память всем тем, кого мы вспоминаем стоя рядом, или проходя мимо мемориального комплекса «Вечный огонь». Никто не забыт. Ничто не забыто», — поделился глава Жуковского.

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#московская область
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Рыбопромышленники не ожидают резкого роста цен на икру перед Новым годом
17 ноября 2024, 14:41

Фото: istockphoto/Aleksei Isachenko

Резкий рост цен на красную икру маловероятен, так как он может вызвать обвал продаж. При этом на отпускные цены рыбаков праздничный спрос оказывает незначительное влияние.
Об этом в разговоре с ТАСС сообщил президент Всероссийской ассоциации рыбопромышленников (ВАРПЭ) Герман Зверев. По его словам, на отпускные цены рыбаков влияние оказывает прежде всего сезонность. В соответствие с этим, «первая» икра (июнь-июль) всегда самая дорогая. Затем, ближе к концу путины (осень), цены выходят на плато. Снижение отпускной цены рыбаков обычно происходит к началу следующей путины — к концу первого квартала года.

По словам президента ассоциации, рост цен на оптовом и розничном сегментах может быть обусловлен только ажиотажным спросом. Однако этого, с учётом инфляции и реального уровня доходов населения, вряд ли стоит ожидать, заключил Зверев.

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Конкурс красоты «Мисс Вселенная-2024» выиграла датчанка Виктория Кьер Тейлвиг
17 ноября 2024, 11:58

Фото: istockphoto/LisaIson

В Мексике в концертном зале Arena Ciudad de México завершился финал конкурса «Мисс Вселенная-2024», в который прошли 12 девушек. Победительницей и обладательницей короны из драгоценных камней стала Виктория Кьер Тейлвиг из Дании.
За решающей стадией конкурса, в которую прошла и 18-летняя представительница России Валентина Алексеева, наблюдали 22 тысячи зрителей и миллионы телезрителей по всему миру. Вице-мисс стали Чидимма Адетшина из Нигерии, Мария Фернанда Белтран из Мексики, Сучата Чуангсри из Таиланда и Илеана Маркес из Венесуэлы. А победила датчанка Виктория Кьер Тейлвиг, тиару которой передала «Мисс Вселенная-2023» Шейннис Алондра Паласиос Корнехо из Никарагуа.

Виктории на днях исполнился 21 год. Она профессиональная танцовщица, предприниматель и начинающий юрист. Занимается бизнесом в сфере красоты, активно выступает за охрану психического здоровья и защищает животных. За все 73 года проведения всемирного конкурса красоты представительница Дании выиграла его впервые.

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#мексика
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Умер экс-солист группы «На-На» Владимир Левкин
17 ноября 2024, 11:32

Владимир Левкин (Фото: riamediabank.ru/Кирилл Зыков)

Экс-солист группы «На-На» Владимир Левкин скончался в возрасте 57 лет. Об этом сообщила его жена РЕН ТВ.
Солист легендарной группы был госпитализирован с пневмонией в прошлую пятницу. Ранее он был переведён из реанимации в гематологию Боткинской больницы.

Левкин боролся с онкологией. У него был диагностирован рак крови. По мнению близких, причиной смерти могло стать именно обострение этой болезни.

В группе «На-На» Левкин выступал с 1989 по 1998 годы.

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В Московском зоопарке появились на свет шесть детёнышей анисового питона
17 ноября 2024, 11:16

Фото: www.mos.ru

В Московском зоопарке появились на свет шесть змеёнышей редкого аметистового питона. Это самая крупная змея Австралии и Новой Гвинеи, занесённая в Международную Красную книгу.
Длина взрослой особи этой рептилии может достигать шести метров, сообщает официальный сайт мэра и правительства Москвы. Змея по достижении определённого возраста приобретает постоянный песочный цвет с тёмными полосами, имеющими синеватый отлив. Пол змеёнышей пока неизвестен — специалисты-зоологи определят его, когда пройдёт первая линька.

Аметистовые питоны, как и другие змеи этого вида, не ядовиты. В природной среде эти рептилии большую часть времени проводят на деревьях. Питаются птицами и древесными животными. Во время охоты используют не только зрение, но и органы термолокации, которые находятся на конце морды. Интересно, что эти змеи могут менять температуру тела. Например, самуа во время высиживания яиц может поднимать её на пять-семь градусов.

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На МКАД возобновили движение у Ярославского шоссе после ДТП
17 ноября 2024, 10:53

Фото: istockphoto.com/ru/Igor Zubkov

Движение по внутренней стороне МКАД на 93 километре у Ярославского шоссе восстановлено. Об этом сообщила пресс-служба столичного департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры. Ранее проезд был затруднен из-за ДТП.
«Движение на внутренней стороне 93 км МКАД восстановлено», — сказано в сообщении.
До этого сообщалось, что перед съездом №94 на МКАД произошло ДТП, из-за которого оказались перекрыты три полосы из пяти. На месте работали профильные городские службы.

Ранее СМИ писали, что дрифтер на белой BMW влетел в толпу и сбил женщину с коляской в Одинцово. Водитель не рассчитал траекторию, а на его машине были сняты номерные знаки. Отмечалось, что женщина с коляской сильно пострадала и попала в больницу.

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Глава Минэнерго Украины сообщил об экстренных отключениях света
17 ноября 2024, 10:20

Фото: istockphoto.com/ru/Evgen_Prozhyrko

Режим экстренных отключений электроэнергии введен на Украине. Об этом написал министр энергетики страны Герман Галущенко в Facebook*.
Уточняется, что по всей страны происходят взрывы на «объектах генерации и передачи электроэнергии». В настоящий момент на всей территории Украины объявлена воздушная тревога.

Иных подробностей министр не привел.

Ранее Галущенко заявил, что зима 2024 года может стать самой тяжелой в истории Украины. Подробнее читайте в материале «Радио 1».

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*Запрещен в России; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской
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