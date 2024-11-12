В Японии открыли новый метод лечения роговицы

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В Японии создали инновационный метод лечения, основанный на применении индуцированных плюрипотентных стволовых клеток (iPS). Результаты их работы были опубликованы в журнале The Lancet.
В Университете Осаки ученые создали тонкий лист эпителиальных клеток роговицы из стволовых клеток здорового донора. В исследовании японских ученых принимали участие 4 человека, страдающие заболеваниями роговицы.
В ходе оперативного вмешательства пациентам с поврежденного глаза удаляли слой рубцовой ткани, затем следовало сшивание эпителиальных слоев в области удаления, после чего устанавливалась, созданная учеными, защитная линза для изоляции этой зоны и содействия процессу заживления. Пациенты 1 и 2 проходили низкодозовую иммуносупрессивную терапию, в то время как пациенты 3 и 4 не получали такую терапию. Все участники находились под наблюдением в течение 52 недель, а также проводился мониторинг безопасности на протяжении еще одного года.
Новый подход к лечению, основанный на стволовых клетках, помог восстановить зрение у троих пациентов с тяжелыми заболеваниями глаз, сопровождающимися помутнением роговицы. Острота зрения пациентов значительно возросла после трансплантации.
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В ходе оперативного вмешательства пациентам с поврежденного глаза удаляли слой рубцовой ткани, затем следовало сшивание эпителиальных слоев в области удаления, после чего устанавливалась, созданная учеными, защитная линза для изоляции этой зоны и содействия процессу заживления. Пациенты 1 и 2 проходили низкодозовую иммуносупрессивную терапию, в то время как пациенты 3 и 4 не получали такую терапию. Все участники находились под наблюдением в течение 52 недель, а также проводился мониторинг безопасности на протяжении еще одного года.
Новый подход к лечению, основанный на стволовых клетках, помог восстановить зрение у троих пациентов с тяжелыми заболеваниями глаз, сопровождающимися помутнением роговицы. Острота зрения пациентов значительно возросла после трансплантации.
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Елена Генералова