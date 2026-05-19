В России выросли продажи семян и саженцев с вымышленными свойствами
Глава Общественной потребительской инициативы Олег Павлов заявил, что в России растут продажи семян и саженцев с вымышленными характеристиками, а общественники попросили МВД и Генпрокуратуру проверить таких продавцов. Об этом сообщает газета «Известия».
По информации издания, перед дачным сезоном в российском интернете снова появилась волна объявлений о продаже растений с неправдоподобными свойствами. Продавцы часто используют изображения урожая, сгенерированные искусственным интеллектом. Среди таких предложений встречаются «тигровые груши», «малино-клубничные деревья», красно-черные яблони с мякотью цвета угля и «колоновидная смородина».
В ОПИ считают, что речь идет о преднамеренном обмане покупателей. Павлов отметил, что под видом таких растений россиянам продают дешевые семена простой травы или обычные саженцы. Общественники указали, что такие продажи могут нарушать закон «О семеноводстве» и закон «О защите прав потребителей». В обращении в правоохранительные органы ОПИ напомнила: сорта, не включенные в Госреестр селекционных достижений, нельзя продавать, а покупатель должен получать достоверную информацию о товаре.
