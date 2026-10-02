Ученые создали заменитель соли из отходов молочного производства
Новый ингредиент позволяет снизить содержание натрия в продуктах
Ученые Северо-Кавказского федерального университета разработали технологию переработки побочных продуктов молочного производства в функциональный заменитель поваренной соли. Она позволяет утилизировать до 80% отходов, которые образуются при производстве сухой сыворотки и лактозы.
Об этом сообщает «Сiбдепо» со ссылкой на pravda.ru. Основой разработки стала нанофильтрация.
«Исходный раствор проходит через фильтр с крайне малыми порами. Система работает по принципу селективности: мембрана задерживает крупные молекулы и определенные элементы, например кальций, но пропускает через себя минеральные соли», — пояснили специалисты.В результате получают жидкий минеральный концентрат с высоким содержанием калия. Его можно использовать вместо части обычной соли, снижая количество натрия в продуктах без заметной потери вкуса.
Технологию уже испытали при производстве айрана: концентратом удалось заменить 50% соли. В дальнейшем разработку планируют применять при производстве кисломолочных напитков, соусов и спортивного питания.