Ученые создали заменитель соли из отходов молочного производства

02 октября 2026, 15:58

Новый ингредиент позволяет снизить содержание натрия в продуктах

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Ученые Северо-Кавказского федерального университета разработали технологию переработки побочных продуктов молочного производства в функциональный заменитель поваренной соли. Она позволяет утилизировать до 80% отходов, которые образуются при производстве сухой сыворотки и лактозы.





Об этом сообщает «Сiбдепо» со ссылкой на pravda.ru. Основой разработки стала нанофильтрация.



«Исходный раствор проходит через фильтр с крайне малыми порами. Система работает по принципу селективности: мембрана задерживает крупные молекулы и определенные элементы, например кальций, но пропускает через себя минеральные соли», — пояснили специалисты.