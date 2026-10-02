В Алтайском крае охотничьи угодья закрыли из-за зараженного медведя
В Алтайском крае охотничьи угодья закрыли на карантин после обнаружения у бурого медведя трихинеллеза. Приказ регионального управления ветеринарии вступил в силу 29 сентября.
Эпизоотическим очагом признали территорию в четырех километрах от села Яново, сообщает «Сiбдепо» со ссылкой на pravda.ru.
Ограничения в Заринском районе будут действовать минимум год. Их планируют снять после выявления и уничтожения всех зараженных животных.
До этого в окрестностях Яново запрещена охота, а также вывоз кормов и мяса от больных животных. Разрешен только отстрел для регулирования численности зверей.
Ветеринары рекомендуют охотникам сдавать добытое мясо на экспертизу, даже если животное выглядит здоровым.
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