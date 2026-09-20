Ученые выяснили, аромат какого растения улучшает сон
Аромат эфирного масла из корней японского кипариса хиноки может улучшать качество сна. Такой вывод сделали исследователи Университета Кюсю, их работа появилась в Journal of Wood Science.
В эксперименте участвовали 12 японок со средним возрастом 46 лет. В течение двух недель перед сном они наносили три капли масла из корней кипариса Кагава на бумажный стаканчик и оставляли его примерно в 30 сантиметрах от лица на всю ночь. В другой двухнедельный период участницы использовали сквалановое масло без запаха, а между экспериментами делали недельный перерыв.
После 13 дней использования масла хиноки женщины сообщали о меньшей сонливости по утрам и лучшем восстановлении после усталости. Данные фитнес-браслетов показали сокращение времени бодрствования ночью по сравнению с контрольным периодом, а повязка для регистрации активности мозга зафиксировала более выраженные изменения дельта-волн в первые 20 минут после засыпания. При этом общая продолжительность и эффективность сна существенно не изменились.
Исследователи предполагают, что эффект связан с летучими веществами в составе масла. Основным соединением оказался альфа-пинен — на него пришлось 36,6% обнаруженных компонентов. Однако установить, какое именно вещество отвечает за наблюдаемый эффект, пока не удалось.
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