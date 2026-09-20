Ученые выяснили, аромат какого растения улучшает сон

20 сентября 2026, 14:01

JWS: аромат корней японского кипариса улучшает качество сна у женщин

Фото: iStock/millann

Аромат эфирного масла из корней японского кипариса хиноки может улучшать качество сна. Такой вывод сделали исследователи Университета Кюсю, их работа появилась в Journal of Wood Science.