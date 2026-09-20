Ядовитый паук распространяется в одной стране ЕС

20 сентября 2026, 13:29

Suomen Luonto: Желтосумный колющий паук распространяется в Финляндии

Фото сгенерировано Kling ai/«Радио 1»

В Финляндии продолжает распространяться опасный чужеродный вид насекомых — желтосумный колющий паук. Этот процесс связан с потеплением климата, которое создает благоприятные условия для указанного вида, пишет научный журнал Suomen Luonto.