Ядовитый паук распространяется в одной стране ЕС
В Финляндии продолжает распространяться опасный чужеродный вид насекомых — желтосумный колющий паук. Этот процесс связан с потеплением климата, которое создает благоприятные условия для указанного вида, пишет научный журнал Suomen Luonto.
На сегодняшний день этот паук является самым ядовитым из всех, обитающих на территории страны. Впервые его заметили в 2022 году на острове Сейли.
Впоследствии вид обнаружили в других частях архипелага и на побережье. К концу лета 2026 года паука уже встречали на полуострове Порккала.
Как отмечают обозреватели, наиболее многочисленные популяции желтосумного колющего паука сосредоточились в Центральной Европе. Его яд способен вызывать сильное воспаление в организме человека.
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