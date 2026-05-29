Ученые выяснили, что комарам может нравиться запах средств от насекомых
Британские ученые выяснили, что комарам может нравиться запах средств от насекомых. Об этом сообщает Daily Mail.
В ходе эксперимента насекомым неоднократно предлагали кровь вместе с запахом популярного репеллента. Сначала комары избегали этого запаха, но после нескольких «уроков» их поведение изменилось. Более 60% насекомых стали пытаться кусать поверхность, на которой присутствовал запах средства, даже когда крови уже не было.
В другом тесте комарам предоставили выбор между двумя руками — одной чистой и другой обработанной репеллентом. Насекомые почти все предпочли руку с репеллентом.
Согласно информации исследователей, это свидетельствует о том, что поведение комаров определяется не только химическими свойствами вещества, но и их предыдущим опытом. Однако ученые подчеркивают, что нет необходимости отказываться от использования репеллентов. Подобный эффект был достигнут только в лабораторных условиях.
