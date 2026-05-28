«Неси огнемет»: в одном российском городе наступил комариный «апокалипсис»

Mash: В Сургуте произошло нашествие комаров

Фото: istockphoto/Kwangmoozaa

В Сургуте местные жители стали свидетелями необычного природного явления — у одного из многоэтажных домов образовалось огромное скопление комаров. Видео, на котором запечатлели тысячи насекомых, облепивших подоконник на нижнем этаже, опубликовал Telegram-канал Ural Mash.





На кадрах, снятых горожанкой, видно, как комары буквально покрывают поверхность. Девушка в шоке предполагает, что насекомые слетелись на свет. Ее спутник решает сдвинуть живую массу ногой.





«Неси огнемет», — пошутил автор публикации.