«Неси огнемет»: в одном российском городе наступил комариный «апокалипсис»
Mash: В Сургуте произошло нашествие комаров
В Сургуте местные жители стали свидетелями необычного природного явления — у одного из многоэтажных домов образовалось огромное скопление комаров. Видео, на котором запечатлели тысячи насекомых, облепивших подоконник на нижнем этаже, опубликовал Telegram-канал Ural Mash.
На кадрах, снятых горожанкой, видно, как комары буквально покрывают поверхность. Девушка в шоке предполагает, что насекомые слетелись на свет. Ее спутник решает сдвинуть живую массу ногой.
«Неси огнемет», — пошутил автор публикации.
Тем временем в Орловской области зафиксировали редкий случай, связанный с укусом комара. Местной жительнице потребовалась помощь офтальмологов.