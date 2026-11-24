24 ноября 2026, 22:25

Communications Psychology: любители думать о снах описывают их ярче

Фото: iStock/Liudmila Chernetska

Итальянские исследователи выяснили, от чего зависит яркость сновидений. Оказалось, что люди, придающие снам особое значение, чаще видят их насыщенными, эмоциональными и необычными. А замысловатые сюжеты нередко посещают тех, кто и днем любит отвлечься от дел на посторонние мысли. Результаты работы основаны на анализе 3717 записей о снах и мыслях наяву. Их опубликовал журнал Communications Psychology.