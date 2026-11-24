Ученые выяснили, кому чаще снятся яркие сны
Итальянские исследователи выяснили, от чего зависит яркость сновидений. Оказалось, что люди, придающие снам особое значение, чаще видят их насыщенными, эмоциональными и необычными. А замысловатые сюжеты нередко посещают тех, кто и днем любит отвлечься от дел на посторонние мысли. Результаты работы основаны на анализе 3717 записей о снах и мыслях наяву. Их опубликовал журнал Communications Psychology.
В основной части работы участвовали 207 взрослых. На протяжении 15 дней они надиктовывали на диктофон содержание своих снов, а днем рассказывали, о чем только что думали. Дополнительно авторы использовали 351 описание сновидений, собранное у другой группы в период пандемии и после ослабления карантина. Специалисты сравнивали эмоциональную окраску, смену локаций, детали обстановки и другие нюансы. Часть автоматических оценок они сверяли с мнениями самих людей.
Во снах участники чаще упоминали перемещения, других людей и яркие визуальные образы. В дневных же рассказах преобладали абстрактные рассуждения и ощущение контроля над ситуацией. Работа встречалась примерно в трети описаний снов и лишь в каждом шестом дневном отчете. При этом у тех, кто часто витал в мыслях днем, во сне чаще менялось место действия.
Ученые не исключают, что любители снов просто внимательнее относятся к ночным переживаниям и потому лучше запоминают детали — значит, часть различий может появляться уже при пересказе после пробуждения. Сопоставление ночных и дневных записей помогает понять, как знакомые темы и переживания человека складываются во сне в новые сюжеты.
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