Ученые впервые поймали сигнал с «инопланетного корабля», приближающегося к Земле
Постепенно приближающийся к Земле космический объект 3I/ATLAS впервые подал сигнал. Такие данные появились на портале The Astronomer’s Telegram (AT).
Как говорится в сообщении, ученые обнаружили поглощение ОН в линиях 1665 МГц и 1667 МГц. Радиосигнал перехватили еще 24 октября с помощью телескопа MeerKAT, который находится в Южной Африке. При этом прошлые попытки обнаружить его на тех же линиях поглощения провалились.
Ученый из Гарвардского Университета Ави Леб сообщил, что 16 марта 2026 года, когда 3I/ATLAS окажется близко к Юпитеру, космический аппарат «Юнона» попытается поймать его сигнал на низких частотах.
Стоит отметить, что упомянутый объект ученые обнаружили 1 июля. Позже они выяснили, что это комета из другой звездной системы. Также удалось определить ее примерный возраст — свыше 7,5 млрд лет, что на три млрд старше Солнца.
