Ученые впервые поймали сигнал с «инопланетного корабля», приближающегося к Земле

09 ноября 2025, 08:19

AT: ученые поймали первый сигнал с космического объекта 3I/ATLAS

Фото: iStock/MHVstudio

Постепенно приближающийся к Земле космический объект 3I/ATLAS впервые подал сигнал. Такие данные появились на портале The Astronomer’s Telegram (AT).