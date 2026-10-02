Ученые зафиксировали сокращение запасов пресной воды на суше

02 октября 2026, 15:28

Главной причиной в десятках регионов стала деятельность человека

Фото: istockphoto / phokin

Спутниковые наблюдения за 2002–2025 годы показали заметное сокращение запасов пресной воды на материках. Особенно быстро истощаются подземные водоносные горизонты, от которых во многом зависит сельское хозяйство.