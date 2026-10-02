Ученые зафиксировали сокращение запасов пресной воды на суше
Спутниковые наблюдения за 2002–2025 годы показали заметное сокращение запасов пресной воды на материках. Особенно быстро истощаются подземные водоносные горизонты, от которых во многом зависит сельское хозяйство.
Как сообщили argumenti.ru, исследователи из Мэрилендского университета и NASA проанализировали данные спутников GRACE и GRACE-FO. На карте выделили 94 зоны с аномальными изменениями запасов воды. В 40 из них основным фактором оказалась деятельность человека, а не естественные колебания осадков.
В частности, наиболее серьезное истощение подземных вод наблюдается на севере Индии, юге Ирана, Северо-Китайской равнине и в районе Великих равнин США. Около 70% всей забираемой подземной воды используется для сельского хозяйства.
С 2002 года 75% населения планеты живет в странах, где сокращаются запасы пресной воды. При этом площадь засушливых территорий ежегодно увеличивается примерно на 831,6 тысячи квадратных километров.
Ученые отмечают, что точные сроки истощения отдельных водных резервуаров определить невозможно. Среди возможных мер называют более экономное орошение, переработку сточных вод и долгосрочное управление водными ресурсами.
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