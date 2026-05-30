Ученые заметили удлинение сроков вегетации деревьев из-за изменения климата
Период активной жизнедеятельности (вегетации) деревьев в России от весны до осени из-за глобального потепления климата заметно удлиняется. Об этом рассказал РИА Новости заведующий лабораторией дендрологии, главный научный сотрудник Центрального сибирского ботсада Сибирского отделения РАН Евгений Банаев.
Он отметил, что весенние фазы наступают раньше обычного, а осенние — позже. По словам эксперта, вегетационный период растений стал длиннее. Это связано с потеплением климата в Сибири, которое позволяет растениям начинать активный рост при более ранних положительных температурах.
Ученые наблюдают более раннее наступление сумм положительных температур в Западной Сибири, а также есть данные из Санкт-Петербурга, где зафиксировано потепление на два градуса. Соответствующее явление не ограничивается Сибирью, подчеркнул Банаев.
Кроме того, в последние годы, особенно после 2000-го, наблюдается смешение феноритмов растений. Если раньше черемуха, яблоня и сирень зацветали в строгой последовательности, то теперь их цветение часто происходит одновременно.
Читайте также: