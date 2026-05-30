В Госдуме рассказали, кто сможет претендовать на новую семейную выплату
Член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Екатерина Стенякина рассказала, кто сможет претендовать на новую семейную выплату. Об этом пишет РИА Новости.
По словам парламентария, выплата будет доступна семьям с детьми до 18 лет, а при условии очного обучения — до 23 лет. Право на нее получат, в том числе, работающие родители, такие как усыновители, опекуны и попечители, воспитывающие двух и более детей. Размер выплаты будет зависеть от суммы НДФЛ, уплаченного за предыдущий год.
Депутат уточнила, что в 2026 году заявление необходимо подать за 2025 год в период с 1 июня по 1 октября 2026 года. Сделать это можно несколькими способами: через портал «Госуслуги», в любом многофункциональном центре или лично в отделении Социального фонда России. При этом основную часть необходимых документов Социальный фонд запросит самостоятельно, заключила Стенякина.
