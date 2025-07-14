Стало известно, как быстро и эффективно похудеть без вреда для здоровья
Биохакер Молоствова: снизить вес можно с помощью сокращения потребления калорий
Эксперт по биохакингу Мария Молоствова рассказала, как безопасно и быстро похудеть с помощью сокращения потребления калорий.
С возрастом человек часто начинает меньше двигаться, реже заниматься спортом, а питание становится менее полезным, отсюда появляется и лишний вес.
«Даже если кажется, что "я ничего такого не ем", в дело вступают готовые соусы, снеки, выпечка и сладости, которые незаметно увеличивают калорийность рациона», — пояснила Молоствова в беседе с RuNews24.ru.
По ее словам, безопасно и эффективно снизить вес можно с помощью сокращения потребления калорий. Для этого необходимо рассчитать индивидуальную норму калорий, а, чтобы начать худеть, нужно создать дефицит на 10-20%.
Эксперт посоветовала сбалансированно и разнообразно питаться. В рационе должны присутствовать овощи, бобовые и цельнозерновые продукты, а также качественный белок. При этом стоит уменьшить потребление сахара и простых углеводов, и не забывать про физическую активность.