Стало известно, как быстро и эффективно похудеть без вреда для здоровья

14 июля 2025, 15:42

Биохакер Молоствова: снизить вес можно с помощью сокращения потребления калорий

Фото: iStock/RossHelen

Эксперт по биохакингу Мария Молоствова рассказала, как безопасно и быстро похудеть с помощью сокращения потребления калорий.





С возрастом человек часто начинает меньше двигаться, реже заниматься спортом, а питание становится менее полезным, отсюда появляется и лишний вес.





«Даже если кажется, что "я ничего такого не ем", в дело вступают готовые соусы, снеки, выпечка и сладости, которые незаметно увеличивают калорийность рациона», — пояснила Молоствова в беседе с RuNews24.ru.