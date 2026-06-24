Врач объяснила, что действительно влияет на здоровье глаз при использовании смартфона
Выбор цвета обоев или меню смартфона не оказывает значительного влияния на зрение — гораздо важнее яркость экрана и условия освещения. Об этом в беседе с RT рассказала профессор, доктор медицинских наук и врач-офтальмолог Татьяна Шилова.
Она отметила, что при ярком свете удобнее читать чёрные буквы на светлом фоне, а в полумраке многие выбирают тёмную тему. При этом убедительных данных о её пользе для каждого обладателя техники до сих пор нет.
Согласно материалу RT, усталость глаз при работе с гаджетами возникает главным образом не из-за цвета интерфейса. Как правило, проблема в том, что человек реже моргает, долгое время фокусируется лишь на близких объектах, ощущает сухость глаз. Многие также не понижают яркость экрана в тёмное время суток, хотя это рекомендуется делать.
Для вечернего использования смартфона Шилова советует включать ночной режим с тёплыми оттенками. Это снижает воздействие на циркадные механизмы, улучшая качество сна.
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