Врач объяснила, что действительно влияет на здоровье глаз при использовании смартфона

24 июня 2026, 04:00

Офтальмолог Шилова: Вечером следует уменьшать общую яркость экрана смартфона

Фото: iStock/sapozhnik

Выбор цвета обоев или меню смартфона не оказывает значительного влияния на зрение — гораздо важнее яркость экрана и условия освещения. Об этом в беседе с RT рассказала профессор, доктор медицинских наук и врач-офтальмолог Татьяна Шилова.