Три самолёта, летевшие из Турции в Москву, развернулись над Польшей и Литвой
Три самолёта, которые летели из турецких городов в Москву, развернулись над Польшей и Литвой. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в авиадиспетчерских службах.
Речь идёт о рейсах из Антальи, Стамбула и Измира, которые направлялись во Внуково. Развернувшись в небе, три борта взяли курс на стамбульский аэропорт имени Сабихи Гекчен, где решится вопрос о повторном вылете в Москву или пересадке пассажиров на другие рейсы.
Поздно вечером 17 октября пресс-служба Росавиации объявила о временных ограничениях на приём и выпуск воздушных судов в столичных аэропортах Внуково и Домодедово. Эти меры ввели для обеспечения безопасности полётов.
Ранее «Радио 1» передавало, что Москве полицейские задержали 20 несовершеннолетних, которые появились на Третьем транспортном кольце и решили прокатиться на электросамокатах и питбайках по проезжей части, двигаясь в сторону Ленинградского проспекта.
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