В Индии световая мачта рухнула на площадку в колледже, есть погибший и пострадавшие
В Индии световая мачта обрушилась в колледже, несколько десятков человек пострадали. Об этом сообщает агентство Xinhua со ссылкой на местную полицию.
Инцидент произошёл вечером 17 октября в штате Телангана на юге страны. Тяжёлая осветительная конструкция упала на площадку и вызвала возгорание, что спровоцировало панику среди студентов. По предварительным сведениям, в результате один человек погиб, ещё 25 получили травмы.
Всех пострадавших доставили в больницу. В настоящий момент врачи оценивают состояние некоторых пациентов как тяжёлое.
Ранее «Радио 1» передавало, что российского блогера и музыканта Ивана Золо (настоящее имя — Иван Золочевский) задержали во время выступления в Донецке. Он уже вышел на связь с фанатами и объяснил, что стало причиной случившегося. Подробности читайте в нашем материале.
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