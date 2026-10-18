В Индии световая мачта рухнула на площадку в колледже, есть погибший и пострадавшие

18 октября 2026, 02:48

В Индии после падения световой мачты в колледже один человек погиб, 25 пострадали

Фото: iStock/gorodenkoff

В Индии световая мачта обрушилась в колледже, несколько десятков человек пострадали. Об этом сообщает агентство Xinhua со ссылкой на местную полицию.