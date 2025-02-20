Ученый предложил способ борьбы с загрязнением мирового океана с помощью ИИ

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Несколько десятилетий пластиковые отходы, стекло, металл и другие виды мусора активно накапливаются в водной среде. Фракции мусора, в основном пластик, собираются в большие океанские мусорные острова и приводят к различного рода бедствиям.
Старший научный сотрудник Института океанологии имени Ширшова РАН и заведующий лабораторией машинного обучения в науках о Земле МФТИ Михаил Криницкий в беседе с «Радио 1» рассказал, что плавающий морской мусор — серьёзная проблема мирового масштаба, и для частичного решения этого используется искусственный интеллект.
По его словам, считывающий с камер ИИ должен быть универсальной методикой международного уровня, что позволит избавиться от загрязнений.
Однако, исследователь уточнил, что искусственный интеллект не сможет решить проблему с мусором до конца, потому что это зависит от деятельности человека. И здесь вопрос не к методике наблюдений, а к методике регулирования, заключил он.
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«Наша задача в том, чтобы скомпоновать методику для любого парохода. Это будет фотокамера высокого разрешения, направленная на поверхность воды, с искусственным интеллектом внутри. Такие камеры мы ставим самостоятельно на высоте самой верхней палубы (17−20 и больше метров)», — рассказал специалист.
По его словам, считывающий с камер ИИ должен быть универсальной методикой международного уровня, что позволит избавиться от загрязнений.
«Мы выходим в море, в экспедицию, глазками наблюдаем, камера с ИИ все это время снимает. И там, где мы нашли частицы плавающего мусора, отмечаем, и это будет примером для обучения той самой модели искусственного интеллекта», — отметил эксперт.
Однако, исследователь уточнил, что искусственный интеллект не сможет решить проблему с мусором до конца, потому что это зависит от деятельности человека. И здесь вопрос не к методике наблюдений, а к методике регулирования, заключил он.
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Анастасия Панченко