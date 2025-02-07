В лесу под Шатурой ликвидировали нелегальную свалку

Фото: пресс-служба Комлесхоза МО
Навал бытового мусора обнаружили в ходе патрулирования сотрудники лесной охраны в квартале 61 Кривандинского участкового лесничества рядом с деревней Мелиховская городского округа Шатура, сообщает пресс-служба Комитета лесного хозяйства Московской области.
«Лесничие решили самостоятельно справиться с проблемой: они организовали субботник, на котором упаковали весь обнаруженный мусор в мешки и очистили территорию. Общий объём вынесенных отходов составил около одного кубометра», — говорится в сообщении.В областном Комлесхозе напомнили, что нарушение правил санитарной безопасности в лесах карается штрафами. Для физических лиц сумма взыскания составляет до 5 тысяч рублей, для должностных лиц — до 40 тысяч рублей, а для юридических лиц — до полумиллиона рублей. Кроме того, нарушители должны возместить вред, причинённый природе.
Читайте также:
В лесах Подмосковья с начала года выявили более 10 незаконных вырубок
Комлесхоз Подмосковья за год выиграл в судах более тысячи дел
На уборку мусора в подмосковных лесах выделили около 250 млн рублей
Лев Каштанов