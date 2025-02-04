В Подмосковье штрафы за мусор у контейнерных площадок составили 1,3 млн рублей

Фото: пресс-служба Министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области
Общая сумма штрафов, выписанных за сброс мусора возле контейнерных площадок в Московской области, в январе составила 1,3 млн рублей, сообщает пресс-служба регионального министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору.
«В январе текущего года было выявлено 102 эпизода сброса мусора рядом с контейнерными площадками, 19 нарушений были связаны с крупногабаритным и строительным мусором. Водителям автомобилей, с которых сбрасывали мусор, было направлено 64 постановления по делам об административных нарушениях со штрафами. Общая сумма взысканий составила 1,3 млн. рублей», — говорится в сообщении.Больше всего нарушений за месяц было зафиксировано в округах Домодедово, Истра и Орехово-Зуевский.
Читайте также:
В Подмосковье оштрафовали двух человек за нелегальный сброс стройотходов
Число случаев незаконной перевозки стройотходов в Одинцове сократилось вдвое
Коммунальные службы Московской области приступили к уборке территорий
Лев Каштанов