Ученый РАН опроверг прогноз о сильнейшей магнитной буре в октябре

02 октября 2026, 14:29

Текущую активность Солнца специалисты оценивают как относительно спокойную

Фото: istockphoto / Alones Creative

Директор Института космических исследований РАН Анатолий Петрукович призвал не доверять сообщениям о рекордных магнитных бурях, которые якобы ожидаются в октябре. По словам ученого, появившиеся в СМИ предупреждения о «крупнейшей магнитной буре октября» основаны на вырванной из контекста фразе и не имеют научного обоснования.