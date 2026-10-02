Ученый РАН опроверг прогноз о сильнейшей магнитной буре в октябре
Директор Института космических исследований РАН Анатолий Петрукович призвал не доверять сообщениям о рекордных магнитных бурях, которые якобы ожидаются в октябре. По словам ученого, появившиеся в СМИ предупреждения о «крупнейшей магнитной буре октября» основаны на вырванной из контекста фразе и не имеют научного обоснования.
Общественная Служба Новостей со ссылкой на «360» сообщает, что сейчас на Солнце наблюдается небольшое количество пятен. Основным фактором остается корональная дыра, потоки плазмы из которой достигнут Земли.
Однако, по оценке специалиста, их энергии достаточно лишь для слабых или умеренных геомагнитных возмущений, которые большинство людей не заметит. Петрукович также отметил, что прогнозировать солнечные вспышки на длительный срок невозможно. По его словам, предсказания подобных событий более чем на несколько дней вперед не имеют достаточной научной надежности.
Ученый допустил, что теоретически к концу октября может произойти сильная магнитная буря, но вероятность такого сценария крайне мала. Именно это предположение, по его словам, стало основой для громких публикаций.
Специалисты ИКИ РАН рекомендуют ориентироваться на краткосрочные прогнозы геомагнитной обстановки, которые составляют максимум на два-три дня вперед.
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