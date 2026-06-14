Ученый рассказал, что притягивает шаровые молнии
Шаровые молнии притягиваются к включенным электроприборам, мобильным телефонам, компьютерам и даже к людям. Об этом сообщил в беседе с РИА Новости ведущий научный сотрудник физического факультета МГУ, академик РАЕН, председатель Российского комитета по шаровым молниям Владимир Бычков.
Ранее ученый поделился, что каждая линейная молния может породить шаровую. Традиционно эти явления наблюдаются в России во время летних гроз, с июня по август.
По словам эксперта, шаровая молния заряжена и состоит из плазмы. Она будет притягиваться к включенным электрическим устройствам, проводам, лампочкам и розеткам, поэтому их необходимо отключать, предупредил он. Кроме того, Бычков указал, что шаровая молния может притягиваться к человеку индуктивно из-за жидкости в теле и своего заряда.
Академик напомнил, что шаровая молния существует около 20 секунд. Ее заряд очень высок, а энергия сравнима с энергией нескольких взрывных устройств. При несоблюдении мер предосторожности встреча с этим явлением может привести к гибели.
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