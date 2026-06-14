Ученый рассказал, что притягивает шаровые молнии

14 июня 2026, 11:11

Академик Бычков: шаровые молнии притягиваются к электроприборам и телефонам

Фото: iStock/Meindert van der Haven

Шаровые молнии притягиваются к включенным электроприборам, мобильным телефонам, компьютерам и даже к людям. Об этом сообщил в беседе с РИА Новости ведущий научный сотрудник физического факультета МГУ, академик РАЕН, председатель Российского комитета по шаровым молниям Владимир Бычков.