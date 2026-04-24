Ученый рассказал о погоде на майские праздники в России
Погода на майские праздники в европейской части России может улучшиться, однако летнего тепла ждать пока рано. Об этом рассказал РИА Новости доцент Нижегородского государственного университета, фенолог Михаил Любов.
Ученый отметил, что на текущий момент сложно сделать прогноз из-за изменчивого состояния атмосферы. Ожидается уменьшение облачности и прекращение осадков. Солнце начнет активно прогревать воздух, что приведет к повышению температуры, добавил эксперт.
Однако он подчеркнул, что ждать устойчивого тепла не стоит. По его мнению, улучшение погоды может быть лишь временным.
Любов также уточнил, что потепление не будет означать стабильного роста температуры с первого мая. Возможная волна похолодания может существенно изменить весь процесс. Хотя она будет менее интенсивной, чем апрельская, ее влияние все равно будет заметным, заключил специалист.
