Россиянам сообщили об опасности покупки крупы на развес в магазинах
Крупы, специи и другие сыпучие продукты на развес в магазинах лучше не покупать из-за возможного нахождения в них опасных для здоровья человека насекомых - амбарных долгоносиков и клещей. Об этом сообщила РИА Новости врио директора Высшей школы живых систем БФУ имени Иммануила Канта Евгения Калинина.
По ее словам, амбарные долгоносики и клещи могут скрываться в крупах, сахаре, муке, специях и готовых хлопьях. Эти вредители почти незаметны, но представляют опасность: они могут вызвать аллергию, проблемы с желудочно-кишечным трактом и даже привести к образованию плесени в организме.
Поэтому эксперт рекомендует избегать развесных круп и специй из открытых контейнеров, которые иногда привозят, и отдавать предпочтение продуктам в плотной упаковке, уже запечатанным производителем. Это поможет снизить риск приобретения зараженных продуктов.
Калинина добавила, что долгоносики проедают в крупе отверстия, откладывают в них яйца и запечатывают их, при этом обнаружить порчу продукта можно только спустя некоторое время. Амбарные или мучные клещи имеют микроскопические размеры, что делает их обнаружение затруднительным, подчеркнула она.
