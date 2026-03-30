Россиянам сообщили об опасности покупки крупы на развес в магазинах

30 марта 2026, 09:21

РИА Новости: покупка круп на развес опасна из-за риска нахождения там насекомых

Крупы, специи и другие сыпучие продукты на развес в магазинах лучше не покупать из-за возможного нахождения в них опасных для здоровья человека насекомых - амбарных долгоносиков и клещей. Об этом сообщила РИА Новости врио директора Высшей школы живых систем БФУ имени Иммануила Канта Евгения Калинина.