Россиян предупредили о штрафе за выбивание ковра во дворе
Россиянам может грозить штраф за выбивание ковров во дворе. Об этом в интервью РИА Новости рассказал доцент кафедры гражданско-правовых дисциплин РЭУ имени Плеханова Андрей Моисеев.
По словам юриста, в законодательстве нет прямого запрета на выбивание ковров во дворах. Однако это действие может нарушать закон о тишине или санитарные нормы, регулирующие эксплуатацию жилых помещений.
Региональные власти признают, что наиболее важными являются нормы, касающиеся чистоты и порядка в общественных местах, зонах массового посещения и отдыха. В Московской области за нарушение этих правил предусмотрены штрафы от одной до пяти тысяч рублей для граждан, заключил Моисеев.
Ранее общественный деятель и эксперт по ЖКХ Дмитрий Бондарь рассказал, чем грозит выброс мусора из окна машины.
