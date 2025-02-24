Ученый рассказал про опасность нового вируса, обнаруженного в Китае

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Вирусологи Китая смогли найти у летучих мышей новый коронавирус, сообщили в South China Morning Post. Данный тип вируса нашли у японского нетопыря (вид гладконосых летучих мышей) в Гонконге. Вирус получил название HKU5-CoV-2 и способен заразить человека через белки ACE2.
Доктор биологических наук, профессор-вирусолог, директор Института вирусологии Федерального исследовательского центра фундаментальной и трансляционной медицины Александр Шестопалов в беседе с «Радио 1» заявил, что точной информации и опубликованных научных статей по исследованию нет.
По его словам, летучие мыши могут передать вирус человеку через укус, либо через нос, легкие, ротовую полость — в замкнутом пространстве.
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«Научной информации еще нет. Исходя из того, что они обнаружили вирус и выделили у летучих мышей, то это обыкновенная мониторинговая работа. Это не у заболевшего человека обнаружили. Это обычная работа в природе, у природных объектов», — пояснил эксперт.
По его словам, летучие мыши могут передать вирус человеку через укус, либо через нос, легкие, ротовую полость — в замкнутом пространстве.
«Есть такие страны, где едят летучих мышей. И вот их недожарили. Такой способ может быть», — добавил ученый.
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Анастасия Панченко