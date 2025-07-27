В Китае сделали тревожное открытие, предвещающее необратимую катастрофу
В 2023 году океаны достигли рекордных температур, что говорит о возможной климатической катастрофе. Об этом пишет журнал Science Daily, ссылаясь на исследование китайских ученых под руководством Тяньюня Донга.
Согласно данным ученых, морские волны тепла длились в четыре раза дольше обычного, при этом охватив 96% площади Мирового океана. Уточняется, что в Северной Атлантике подобные явления продолжались 525 дней, а на востоке Тихого океана температура воды повысилась на 1,63 °C.
Специалисты объясняют происходящее снижением облачности, ослаблением ветров и изменениями в течениях. В материале журнала говорится, что последствия уже проявляются в массовой гибели коралловых рифов, нарушении морских пищевых цепочек и угрозе рыболовству.
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