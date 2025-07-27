В Китае сделали тревожное открытие, предвещающее необратимую катастрофу

27 июля 2025, 18:15

Science Daily: перегрев океанов грозит климатической катастрофой

Фото: iStock/irabell

В 2023 году океаны достигли рекордных температур, что говорит о возможной климатической катастрофе. Об этом пишет журнал Science Daily, ссылаясь на исследование китайских ученых под руководством Тяньюня Донга.