Таиланд и Камбоджа прекратили боевые действия из-за проливных дождей
Ливни приостановили боевые действия на границе Таиланда и Камбоджи
26 июля Вооруженные силы Таиланда и Камбоджи приостановили боевые действия в приграничных районах из-за сильных ливней. Об этом сообщает газета The Nation со ссылкой на данные оперативного центра 2-й армии Таиланда.
Несмотря на плохие погодные условия, военные обеих стран продолжают удерживать позиции.
«Проливные дожди вынудили временно прекратить боевые действия между тайскими и камбоджийскими войсками вдоль их общей границы, хотя обе стороны сохраняют свои позиции, поскольку напряженность остаётся высокой», — сказано в материале.Однако гуманитарный кризис продолжает обостряться. Власти Таиланда эвакуировали более 97 тысяч мирных жителей из зоны риска. Люди размещаются в гражданских пунктах сбора в четырёх провинциях. Сообщается, что в восьми регионах королевства введено военное положение.
В материале «Радио 1» сообщается, что известно о вооружённом конфликте Таиланда и Камбоджи.