Ученый сообщил о риске магнитных бурь на Земле в течение двух–трех дней

Фото: iStock/murat4art
23 февраля на Солнце произошла сверхмощная вспышка класса X, после которой риск магнитных бурь на Земле будет сохраняться еще два-три дня. Об этом рассказал профессор Института космических исследований Российской академии наук (РАН), доктор физико-математических наук Сергей Богачев.
«Вчера впервые за 1,5 месяца произошла вспышка класса X. В целом, есть рост активности Солнца в последние 48 часов, который мы подтверждаем. Но прямых угроз для Земли пока не зафиксировано», — рассказал Богачев в беседе с Агентством городских новостей «Москва».
Специалист уточнил, что данные риски еще будут сохраняться на протяжении двух-трех дней.
В январе на Солнце зафиксировали редкое явление — выброс плазмы чёрного цвета. Темные, вибрирующие движения на мировом светиле длились около трёх часов. Специалисты говорят, что у Солнца сейчас активная фаза, и подобных выбросов будет еще много.
Читайте также:
«Атмосфера опухает»: Ученый рассказал, к чему могут привести вспышки на Солнце
На Солнце произошла вторая за день вспышка высочайшего класса
На Земле началась сильная магнитная буря
Элина Позднякова