Ученый связал высокое потребление белка с сокращением продолжительности жизни
Насыщенные белком диеты могут быть связаны с сокращением продолжительности жизни. Об этом рассказал американский биомедицинский исследователь Дадли Ламминг с изданием Daily Mail.
Ламминг утверждает, что снижение потребления белка в рационе способствует похудению, профилактике сердечно-сосудистых заболеваний и, в конечном итоге, увеличению продолжительности жизни. Однако эксперт отметил, что исследования, подтверждающие это, проводились на мышах, поэтому их результаты не обязательно применимы к людям.
Специалист подчеркнул, что даже при верности выводов белок не всегда является вредным. По его мнению, высокое потребление этого элемента полезно для людей с высокой физической активностью, но может быть вредным для тех, кто ведет малоподвижный образ жизни. В связи с этим Ламминг предлагает пересмотреть текущие нормы потребления белка и учитывать при расчетах не только возраст человека, но и уровень его физической активности.
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