Ученый связал высокое потребление белка с сокращением продолжительности жизни

05 августа 2026, 18:50

Ученый Ламминг: Сокращение белка в рационе увеличивает продолжительность жизни

Фото: iStock/Gingagi

Насыщенные белком диеты могут быть связаны с сокращением продолжительности жизни. Об этом рассказал американский биомедицинский исследователь Дадли Ламминг с изданием Daily Mail.