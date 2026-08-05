Диетолог предупредила о неочевидных недостатках сыра

05 августа 2026, 17:01

Врач Зумпано: При высоком холестерине нельзя съедать более 100 г сыра в неделю

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Сыр считается полезным продуктом, но он провоцирует набор веса и может быть опасен для здоровья при наличии некоторых заболеваний в анамнезе. Об этом сообщила диетолог Джулия Зумпано в интервью изданию Today.