Диетолог предупредила о неочевидных недостатках сыра
Сыр считается полезным продуктом, но он провоцирует набор веса и может быть опасен для здоровья при наличии некоторых заболеваний в анамнезе. Об этом сообщила диетолог Джулия Зумпано в интервью изданию Today.
Диетолог указала на высокую калорийность сыра как на его основной недостаток. По её словам, в паре ломтиков может быть столько же калорий, сколько в полноценном обеде. Чтобы избежать переедания, она рекомендует употреблять не более 30-40 граммов сыра в день.
Помимо этого, специалист советует с осторожностью относиться к сыру при повышенном артериальном давлении и высоком уровне холестерина. По её мнению, людям с такими заболеваниями следует избегать избыточного потребления животных жиров и соли, которая присутствует в большинстве сортов сыра. При высоком холестерине, как утверждает Зумпано, не стоит съедать более 80-100 граммов сыра в неделю.
Также диетолог рекомендует ограничить потребление сыра при заболеваниях почек и проблемах с метаболизмом. Людям с такими состояниями она советует отдавать предпочтение творогу, моцарелле, швейцарскому сыру, пармезану или фете.
Читайте также: