В Чехове открыли модернизированную площадку для отходов «Мегабак»

Фото: пресс-служба Минчистоты МО
В городском округе Чехов открыли модернизированную площадку «Мегабак». Об этом сообщили в пресс-службе Министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области.
«В Подмосковье продолжают модернизацию и обновление площадок проекта «Мегабак». Расширяется территория, устанавливаются дополнительные баки. Теперь жители смогут сдать не только бытовые отходы по разным фракциям, но и крупногабаритный мусор, а также получить вознаграждение за электротехнику и другое вторсырьё», – отметили в ведомстве.На церемонии открытия участники с пользой провели время и сдали на переработку ненужные вещи. Волонтёры рассказали посетителям о правилах сортировки отходов и показали, как подготовить сырье к сдаче.
Модернизированная площадка работает в понедельник – пятницу с 9:00 до 19:00; в субботу – с 10:00 до 17:00. Воскресенье – выходной день.
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Лора Луганская