Ученики школы № 138 Новосибирска ждали автобус 40 минут, чтобы попасть на уроки

07 ноября 2025, 10:46

Фото: iStock/romrodinka

В Новосибирске 6 ноября ученики школы № 138 ждали автобус 40 минут при температуре -10 °С, чтобы попасть на уроки.





По словам местного жителя Александра, такая ситуация происходит не впервые.





«Так как наша школа № 138 переполнена в четыре раза, детей стали возить в другую школу. И автобус за месяц уже четвёртый раз опаздывает. А на улице уже холодно. Так как дети долго находятся на морозе, они будут болеть, и, соответственно, недополучат нужных знаний», — приводит Om1 Новосибирск слова мужчины.