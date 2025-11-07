Ученики школы № 138 Новосибирска ждали автобус 40 минут, чтобы попасть на уроки
В Новосибирске 6 ноября ученики школы № 138 ждали автобус 40 минут при температуре -10 °С, чтобы попасть на уроки.
По словам местного жителя Александра, такая ситуация происходит не впервые.
«Так как наша школа № 138 переполнена в четыре раза, детей стали возить в другую школу. И автобус за месяц уже четвёртый раз опаздывает. А на улице уже холодно. Так как дети долго находятся на морозе, они будут болеть, и, соответственно, недополучат нужных знаний», — приводит Om1 Новосибирск слова мужчины.
Известно, что Александр даже обращался с этой проблемой в приёмную председателя СК России Александра Бастрыкина и в мэрию Новосибирска, где ему ответили, что задержки автобусов происходят из-за погодных условий, и пообещали скорректировать расписание, чтобы избежать этого в будущем. Однако 7 ноября автобус не приехал вовсе.