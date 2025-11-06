Школьники Подмосковья представили инновационный агропроект на федеральном уровне

06 ноября 2025, 18:47

оригинал Фото: пресс-служба Министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области

Команда гимназии № 10 города Пушкино стала лауреатом всероссийского конкурса проектов «Школьный агростартап». Ученики 11 класса Елизавета Выходцева и Кирилл Мирнов под руководством наставника Константина Чертенкова представили проект «Гидропоника», разработанный на базе кампуса корпоративного университета АО «Россельхозбанк» и площадке Физтех-лицея имени П. Л. Капицы, сообщили в подмосковном Минсельхозе.





«AcvaTerra» — автоматизированная ферма для круглогодичного выращивания свежей зелени, овощей и ягод. Система использует метод периодического питания корней, управляется автоматически: устройство контролирует освещение, подачу питательного раствора и уровень влажности. Это позволяет получать урожай без постоянного вмешательства человека, что делает технологию удобной как для дома, так и для промышленных ферм.



​​Фото: пресс-служба Министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области

В этом году в финал конкурса вышли более 100 участников из разных регионов России — от Калининграда до Камчатки. Все они представляли агрошколы и специализированные классы, где школьники изучают современные технологии сельского хозяйства. Участники защитили собственные проекты перед экспертами — представителями бизнеса, власти и фермерского сообщества.



​Фото: пресс-служба Министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области



«Спасибо организаторам за возможность представить свой проект на федеральном уровне. Было очень приятно получить высокую оценку экспертов, а также поддержку других участников. Это зарядило меня ещё большим вдохновением для дальнейшей работы в аграрной сфере», — поделилась впечатлениями Елизавета Выходцева.