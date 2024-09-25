Учения МЧС России и Белоруссии соберут в Подмосковье около 800 спасателей

Соглашение о сотрудничестве подписали Сбербанк и министерство территориальной политики Московской области, договор направлен на обучение и повышения квалификации руководства муниципалитетов региона в области информационных технологий, в том числе с использованием искусственного интеллекта, сообщает пресс-служба министерства.