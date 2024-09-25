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Учения МЧС России и Белоруссии соберут в Подмосковье около 800 спасателей

25 сентября 2024, 12:46
Фото: iStock/DmyTo

Фото: iStock/DmyTo

Совместные учения МЧС России и Белоруссии состоятся 3 октября в Подмосковье. Об этом сообщил глава российского ведомства Александр Куренков.


«Чрезвычайные ведомства двух стран готовятся к совместному учению. Оно состоится 3 октября на полигоне Ногинского спасательного центра МЧС России. Около 800 специалистов и 150 единиц техники, включая восемь воздушных судов и 12 беспилотников, отработают совместные действия по ликвидации последствий ЧС в природной и техногенной среде», – отметил министр.
Как добавили в ведомстве, масштабное мероприятие организуют по случаю 25-й годовщины образования Союзного государства.

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#мчс
#подмосковье
#московская область
#учения
Власти Подмосковья подписали договор со Сбером по обучению чиновников в сфере ИИ
25 сентября 2024, 13:32

Фото: пресс-служба Минтерполитики МО

Соглашение о сотрудничестве подписали Сбербанк и министерство территориальной политики Московской области, договор направлен на обучение и повышения квалификации руководства муниципалитетов региона в области информационных технологий, в том числе с использованием искусственного интеллекта, сообщает пресс-служба министерства.
Соглашение было подписано в рамках мероприятия «На пути к успеху» при участии вице-губернатора Московской области Марии Нагорной, главы министерства территориальной политики Подмосковья Юлии Губановой и зампреда Среднерусского банка Сбербанка Вадима Лушина.

«Подписание соглашения о сотрудничестве является важным шагом в развитии Московской области и внедрении передовых технологий в работу региональных и муниципальных госслужащих», — сказала Мария Нагорная.
Сотрудничество предполагает проведение различных обучающих мероприятий, формирование экспертных групп для решения актуальных вопросов и участие в тематических мероприятиях.

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#подмосковье
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12 участков, дворец и автопарк: чем владеет семья задержанного на СВО экс-мэра Сочи
Задержанный экс-мэр Сочи оформил на жену и детей 12 участков, три машины и дом
25 сентября 2024, 12:59

Фото: iStock/BrianAJackson

Задержанный бывший мэр Сочи Алексей Копайгородский практически всю свою многочисленную недвижимость оформил на семью и детей. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.
Отмечается, что семья ушедшего в отставку, а потом на СВО чиновника успела обзавестись 12 земельными участками, самый большой из которых по площади 2307 квадратных метров, квартирами в 283 и 279 квадратных метра, девятью нежилыми зданиями площадью от 16 до 962 квадратных метров, а также тремя автомобилями Land Rover, Mercedes-Benz и Hyundai Santa Fe.

Ранее появилась информация о задержании экс-главы Сочи Копайгородского, который ушёл добровольцем на СВО после того, как покинул свой пост. Полицейские арестовали его в Луганске, после чего доставили в Москву для избрания меры пресечения.

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#автомобили
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В Московской области усовершенствуют процесс оказания услуг управляющими компаниями
25 сентября 2024, 12:52

Фото: Министерство по содержанию территорий и государственному жилищному надзору

Жители Подмосковья смогут воспользоваться услугами управляющих компаний через МФЦ в рамках «одного окна», сообщает Министерство по содержанию территорий и государственному жилищному надзору.
Новый формат предоставит людям альтернативные способы взаимодействия с управляющей организацией.

Какие услуги доступны:

  • получение справок об отсутствии долгов за жилищно-коммунальные услуги;
  • открытие, закрытие и переоформление лицевых счетов;
  • подключение электронных сервисов;
  • получение ключей от домофонов;
  • Преимущества этого формата включают удобный график работы;
  • привычный формат предоставления услуг.
«Мы проанализировали сайты управляющих компаний региона, по итогам было выявлено, что половина не ведут их и не доводят актуальную информацию до жителей надлежащим образом. У людей должны быть альтернативные способы диалога с управляющей организацией и получения необходимых данных. С этой целью мы прорабатываем вопрос передачи в МФЦ возможности предоставления ключевых услуг. Уже в следующем году между крупными УК и МФЦ будут заключены соотвествующие соглашения», — сообщил заместитель Председателя Правительства Московской области — министр по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области Владислав Мурашов.
Некоторые сервисы уже автоматизированы, например, «умная платёжка», единый платёжный документ и цифровая панель ЖКХ. Их можно получить на региональном портале государственных услуг.

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#московская область
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Синоптик Позднякова: Бабьего лета в Москве не будет
25 сентября 2024, 12:51

Фото: iStock/fermate

Бабьего лета в столичном регионе не будет. Об этом рассказала ведущий специалист информационного агентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова.
«Про бабье лето уже можете забыть, потому что мы живем в астрономической осени. После дня осеннего солнцестояния про бабье лето не говорят. Мы с вами пережили почти весь сентябрь в состоянии лета, так как погода была летняя. Возвраты тепла могут быть, но бабьим летом это назвать будет нельзя», – сказала Позднякова в беседе с Агентством городских новостей «Москва».

По ее словам, уже в октябре погода вернется к климатической норме. В понедельник, 30 сентября в столичном регионе будет резкое похолодание. Первые дни октября будут прогреваться до 15 градусов тепла, но активного тепла больше не будет. В конце текущей недели. По данным синоптика, начнутся дожди.

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Госдума приняла в I чтении проект о запрете усыновления в страны со сменой пола
25 сентября 2024, 12:48

Фото: iStock/Oleg Elkov

Госдума в ходе пленарного заседания приняла в первом чтении законопроект о запрете усыновления российских детей гражданами стран, где разрешена смена пола.
Напомним, что этот проект закона был внесён на рассмотрение группой депутатов во главе с председателем Госдумы Вячеславом Володиным в июле этого года.

После принятия закона будут внесены изменения в Семейный кодекс РФ. Его дополнят пунктами о запрете усыновления и взятия под опеку российских детей иностранными гражданами из стран, где разрешена смена пола. Причём это касается любых форм смены пола, включая медицинское вмешательство, применение соответствующих гормональных лекарственных препаратов, изменение пола в удостоверяющих личность документах, в том числе без медицинского вмешательства.

Авторы проекта отмечали, что он направлен на реализацию госполитики для исключения любой возможности усыновления российских детей представителями ЛГБТ*-сообщества.

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«Куртки, плащи и зонтики»: Синоптик рассказал, какой будет последняя неделя сентября
Синоптик Варакин: последняя неделя сентября будет дождливой
25 сентября 2024, 12:43

Фото: iStock/Doctor_bass

Сентябрь подходит к концу, но солнечная погода до сих пор радует жителей Москвы и Подмосковья. Вопрос один: когда ждать похолоданий?
Начальник Ситуационного центра Росгидромета Юрий Варакин в беседе с «Радио 1» сообщил, что сентябрь, продолжая нас радовать, стал рекордным и самым теплым за много лет.

«В прошлом году была среднемесячная температура на три градуса превышала климатическую норму, а в этом году – более, чем на 4 градуса», — сказал синоптик.

Он предупредил, что в конце сентября нужно будет вооружаться куртками, плащами и зонтиками, потому что будут осадки.

«Начиная с 27 на 28, в Москву и Подмосковье придут осадки и будут продолжаться 29 сентября в том числе. Но они нужны дачникам и лесничим, потому что лес сухой. Обычно такие циклоны длятся 5-7 дней. Несмотря на осадки, будет тепло, но все равно надо надевать куртки и плащи, брать зонтики», — добавил собеседник.

По его словам, те, кто думает, что теплый сентябрь — это «бабье лето», глубоко ошибаются, потому что этот золотой период еще впереди.

«"Бабье лето" будет во второй половине октября. Оно наступит тогда, когда пройдут дожди, заморозки, а во второй половине октября вернется солнечная погода и паутинки», — поделился специалист.

Он добавил, что первая неделя октября тоже не будет холодной: днем от 12 градусов.

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Зимой в Красногорске будет работать искусственный каток
25 сентября 2024, 12:35

Фото: Министерство благоустройства Московской области

Вблизи жилого комплекса «АРТ» в Красногорске этой зимой планируется открытие искусственного катка, сообщает Министерство благоустройства Московской области.
В общей сложности этой зимой в Московской области и на общественных территориях будут функционировать 38 катков с искусственным покрытием.

«На территории Московской области работают парки и лесопарки. Каждый из них ведет активную подготовку к предстоящему зимнему сезону. Запланирован запуск 38 катков с искусственным льдом, с прокатом зимнего инвентаря и раздевалками», — отметил заместитель Председателя Правительства Московской области — министр благоустройства Московской области Михаил Хайкин.
Все локации должны соответствовать следующим требованиям: предоставление напрокат необходимого оборудования, музыкальное сопровождение, праздничное оформление, наличие белого льда, залитого с использованием специального оборудования. При необходимости посетители смогут воспользоваться тёплыми раздевалками и шкафчиками для хранения вещей. Кроме того, на территории катков будут размещены торговые точки с горячими напитками.

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#подмосковье
#михаил хайкин
#министерство благоустройства мо
#каток
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Песков назвал оправданной дискуссию о сокращении 11-летнего обучения в школах
25 сентября 2024, 12:34

Фото: сайт Кремля

Дискуссия среди экспертов о возможном сокращении 11-летнего обучения в школах оправдана, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. По его словам, со временем меняются кадровые потребности, и система образования должна им соответствовать.
«Пока это экспертная дискуссия. Вы знаете, что существуют различные точки зрения об уплотнении образовательного процесса. Есть у специалистов доводы «за» и «против», но, безусловно, эта дискуссия более чем оправдана», — пояснил он.
Песков добавил, что система образования должна идти в ногу со временем и подстраиваться под технологические изменения.
«Времена меняются, технологии образовательные меняются, потребности кадровые меняются, и под это, конечно, должна живо подстраиваться система образования», — отметил Песков.
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Студенты колледжа «Подмосковье» приняли участие в полуфинале конкурса «Большая перемена»
25 сентября 2024, 12:18

Фото: Министерство образования Московской области

Студенты из структурных подразделений Колледжа «Подмосковье», расположенных в Клину, Солнечногорске, Лобне и Химках, приняли участие в полуфинале конкурса «Большая перемена», который проходил в Липецке, сообщает Министерство образования Московской области.
Полуфинал был организован для студентов среднего профессионального образования из Центрального федерального округа. Детский оздоровительный комплекс «Прометей» принимал участников из 18 регионов страны. Колледж «Подмосковье» представили Владимир Сысоев, Майя Платон, Елизавета Брюханова, Никита Поваляев и Никита Климов.

В течение четырёх дней участники выполняли конкурсные задания, изучали профессиональные кейсы и участвовали в мастер-классах. Образовательная программа включала встречи с экспертами в области образования, просвещения и молодёжной политики. Все конкурсные испытания пятого сезона «Большой перемены» были посвящены Году семьи.

«Участие в полуфинале стало для нас не только вызовом, но и отличной возможностью научиться чему-то новому. Мы приобрели полезные навыки работы в команде и смогли раскрыть свои творческие способности. Это было незабываемое и вдохновляющее событие!», — поделилась студентка колледжа Елизавета Брюханова.
По итогам полуфинальных этапов, которые проводились в разных регионах России, будут определены 600 финалистов среди студентов СПО. Заключительный этап конкурса состоится в ноябре.

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