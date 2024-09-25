Учения МЧС России и Белоруссии соберут в Подмосковье около 800 спасателей

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Совместные учения МЧС России и Белоруссии состоятся 3 октября в Подмосковье. Об этом сообщил глава российского ведомства Александр Куренков.
«Чрезвычайные ведомства двух стран готовятся к совместному учению. Оно состоится 3 октября на полигоне Ногинского спасательного центра МЧС России. Около 800 специалистов и 150 единиц техники, включая восемь воздушных судов и 12 беспилотников, отработают совместные действия по ликвидации последствий ЧС в природной и техногенной среде», – отметил министр.Как добавили в ведомстве, масштабное мероприятие организуют по случаю 25-й годовщины образования Союзного государства.
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